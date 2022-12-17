Белгородцам перекрыли народную тропу к остановке на улице Щорса

О ситуации, которая возникла в районе остановки «ул. Щорса», горожане рассказали в комментариях на странице губернатора в соцсети. Белгородцы удивлены тому, что тротуар стал частной территорией, а также жалуются, что теперь им приходится обходить перекрытый участок по грязи.