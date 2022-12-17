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Белгородцам перекрыли народную тропу к остановке на улице Щорса

Сегодня, 10:56
Фото: Юрий Зигунов / страница губернатора в ВК
В районе остановки «ул. Щорса» появилось ограждение. На месте установлена табличка «Проход запрещён! Частная территория». Горожане недовольны ситуацией и жалуются, что теперь им приходится обходить участок по грязи. В мэрии ответили, что всё законно.

В Белгороде появилось новое ограждение. Установили его на народной тропе. На ограждении повесили табличку «Проход запрещён! Частная территория».

О ситуации, которая возникла в районе остановки «ул. Щорса», горожане рассказали в комментариях на странице губернатора в соцсети. Белгородцы удивлены тому, что тротуар стал частной территорией, а также жалуются, что теперь им приходится обходить перекрытый участок по грязи.

На возмущения людей ответили представители мэрии Белгорода. В горадминистрации заявили, что ничего незаконного в этой ситуации нет.

Территория является частной собственностью магазина «Мебель Маркет». В настоящее время собственником принято решение об установке ограждения. С целью прохода к остановке «Щорса» вы можете использовать тротуары вдоль дома № 42а по ул. Губкина и дома № 39а по ул. Щорса.
ответ мэрии Белгорода

Не только это ограждение удивило белгородцев. Ещё одно ранее появилось около пешеходного перехода на перекрёстке проспекта Славы и улицы Николая Чумичова. Горожане предположили, что установка заборов стала традицией новых градоначальников. 

Фото: Юрий Зигунов / страница губернатора в ВК
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