Белгородцам перекрыли народную тропу к остановке на улице Щорса

В Белгороде появилось новое ограждение. Установили его на народной тропе. На ограждении повесили табличку «Проход запрещён! Частная территория».
О ситуации, которая возникла в районе остановки «ул. Щорса», горожане рассказали в комментариях на странице губернатора в соцсети. Белгородцы удивлены тому, что тротуар стал частной территорией, а также жалуются, что теперь им приходится обходить перекрытый участок по грязи.
На возмущения людей ответили представители мэрии Белгорода. В горадминистрации заявили, что ничего незаконного в этой ситуации нет.
Территория является частной собственностью магазина «Мебель Маркет». В настоящее время собственником принято решение об установке ограждения. С целью прохода к остановке «Щорса» вы можете использовать тротуары вдоль дома № 42а по ул. Губкина и дома № 39а по ул. Щорса.
ответ мэрии Белгорода
Не только это ограждение удивило белгородцев. Ещё одно ранее появилось около пешеходного перехода на перекрёстке проспекта Славы и улицы Николая Чумичова. Горожане предположили, что установка заборов стала традицией новых градоначальников.