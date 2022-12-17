Белгородца подозревают в краже более 1 млн рублей в сговоре с мошенниками

По версии следствия, 17-летний студент из Белгородской области участвовал в сговоре с мошенниками и забирал у пенсионеров деньги.

Преступники обманывали пожилых жителей Белгорода по телефону: один представлялся родственником, попавшим в аварию и ставшим её виновником, второй — сотрудником полиции, требующим денег. Если пенсионеры верили мошенникам, студент приходил к ним и забирал деньги.

Потом белгородец переводил средства на счёт своих коллег, а себе в качестве вознаграждения оставлял небольшой процент. Всего группа мошенников смогла так обмануть жителей Белгорода более, чем на миллион рублей. Сейчас уголовное дело против студента передали для расследования в органы СК РФ.