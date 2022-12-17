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Белгородца подозревают в краже более 1 млн рублей в сговоре с мошенниками

Сегодня, 16:42
Фото: 1MI
17-летний студент забирал у пенсионеров деньги и переводил на счёт мошенников, сообщили в СУ СК РФ по Белгородской области.

По версии следствия, 17-летний студент из Белгородской области участвовал в сговоре с мошенниками и забирал у пенсионеров деньги.
Преступники обманывали пожилых жителей Белгорода по телефону: один представлялся родственником, попавшим в аварию и ставшим её виновником, второй — сотрудником полиции, требующим денег. Если пенсионеры верили мошенникам, студент приходил к ним и забирал деньги.
Потом белгородец переводил средства на счёт своих коллег, а себе в качестве вознаграждения оставлял небольшой процент. Всего группа мошенников смогла так обмануть жителей Белгорода более, чем на миллион рублей. Сейчас уголовное дело против студента передали для расследования в органы СК РФ.

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#Кристина Семенчук#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Ск рф#Телефонное мошенничество#Бесконтактное мошенничество#Сговор
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