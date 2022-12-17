Александр Емельяненко проиграл бой с блогером Святославом Коваленко

Уроженец Старого Оскола, боец ММА Александр Емельяненко проиграл блогеру Святославу Коваленко. Бой прошёл накануне в столице.
Встреча состояла из трёх раундов по три минуты. Раздельным решением судей победу присудили Святославу Коваленко.
Вес Александра Емельяненко составляет 110 кг, его соперника — 83,9 кг. Теперь на счету уроженца Старого Оскола 28 побед, девять поражений и одна ничья.
Перед боем Александр Емельяненко заявил, что умеет принимать поражение, а также затеял битву мороженым с соперником.