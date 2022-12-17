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Александр Емельяненко проиграл бой с блогером Святославом Коваленко

Сегодня, 07:48
Фото: кадр из трансляции на youtube.com/@ushatayka
Поединок состоялся накануне на вечере единоборств в Москве. Коваленко выиграл раздельным решением судей, пишет РБК.

Уроженец Старого Оскола, боец ММА Александр Емельяненко проиграл блогеру Святославу Коваленко. Бой прошёл накануне в столице.

Встреча состояла из трёх раундов по три минуты. Раздельным решением судей победу присудили Святославу Коваленко.

Вес Александра Емельяненко составляет 110 кг, его соперника — 83,9 кг. Теперь на счету уроженца Старого Оскола 28 побед, девять поражений и одна ничья.

Перед боем Александр Емельяненко заявил, что умеет принимать поражение, а также затеял битву мороженым с соперником.

Александр Емельяненко затеял битву мороженым на пресс-конференции
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#Кристина Семенчук#Спорт#Александр емельяненко#Бой#ММА#Блогер
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