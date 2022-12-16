Потапов напомнил, что с 2019 года в Белгородской области предусмотрена административная ответственность за выход и выезд на лёд в запрещённых местах. Это позволило органам местного самоуправления увеличить результативность работы по профилактике несчастных случаев на водоёмах.
В Белгородской области штраф за выход на лёд в местах, где установлены щиты с запрещающими надписями и знаками, составляет 500 рублей, а за повторное нарушение — 1000 рублей.
Если же на лёд выедет автомобиль, трактор или снегоход, то водителя обяжут заплатить штраф в размере 2000 рублей, а за повторный выезд — 4000 рублей.
С начала зимнего периода 2022 года за выход на лёд в запрещённых местах оштрафовали четверых белгородцев. Это два жителя Алексеевского горокруга и по одному человеку из Валуйского и Губкинского горокругов.