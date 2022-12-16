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Ёлочные базары в Белгородской области: адреса и стоимость хвойных деревьев

Сегодня, 13:31
Фото: 1MI
В Белгородской области будет работать 161 ёлочный базар. В областном центре их будет 35. Где будут продавать хвойные деревья и по какой стоимости – в материале «Бел.Ру».

Как сообщили «Бел.Ру» в областном правительстве, на территории региона в текущем  году определили 161 место торговли хвойными деревьями.

Первыми (15 декабря) живые деревья начали продавать в Алексеевском, Новооскольском, Яковлевском горокругах, Белгородском, Корочанском и Чернянском районах.

17 декабря ёлочные базары заработают в Белгороде, Старом Осколе, Вейделевском и Красногвардейском районах. После 17 декабря к продаже ёлок и сосен присоединятся остальные районы и городские округа.

Средняя цена продажи настоящей зимой за 1 метр хвойного дерева остаётся на уровне прошлого года – от 450 рублей. Ёлки и сосны планируют привезти из разных регионов страны, таких как Воронежская, Брянская, Смоленская, Челябинская, Ярославская
и Екатеринбургская области. Адреса ёлочных базаров представлены ниже:

Что касается Белгорода, на территории областного центра будут работать 35 ёлочных базаров. В 2022 году стоимость 1 м сосны будет стартовать от 600 рублей, а ели – от 800 рублей. В мэрии Белгорода «Бел.Ру» ответили, что в прошлом году цены были такими же.

Адреса ёлочных базаров в областном центре:

На один больше: в этом году в Старом Осколе откроется 17 ёлочных базаров
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