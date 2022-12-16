Что касается Белгорода, на территории областного центра будут работать 35 ёлочных базаров. В 2022 году стоимость 1 м сосны будет стартовать от 600 рублей, а ели – от 800 рублей. В мэрии Белгорода «Бел.Ру» ответили, что в прошлом году цены были такими же.