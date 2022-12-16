Как сообщили «Бел.Ру» в областном правительстве, на территории региона в текущем году определили 161 место торговли хвойными деревьями.
Первыми (15 декабря) живые деревья начали продавать в Алексеевском, Новооскольском, Яковлевском горокругах, Белгородском, Корочанском и Чернянском районах.
17 декабря ёлочные базары заработают в Белгороде, Старом Осколе, Вейделевском и Красногвардейском районах. После 17 декабря к продаже ёлок и сосен присоединятся остальные районы и городские округа.
Средняя цена продажи настоящей зимой за 1 метр хвойного дерева остаётся на уровне прошлого года – от 450 рублей. Ёлки и сосны планируют привезти из разных регионов страны, таких как Воронежская, Брянская, Смоленская, Челябинская, Ярославская
и Екатеринбургская области. Адреса ёлочных базаров представлены ниже:
Что касается Белгорода, на территории областного центра будут работать 35 ёлочных базаров. В 2022 году стоимость 1 м сосны будет стартовать от 600 рублей, а ели – от 800 рублей. В мэрии Белгорода «Бел.Ру» ответили, что в прошлом году цены были такими же.
Адреса ёлочных базаров в областном центре: