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Вячеслав Гладков сообщил о 30 фейковых каналах, которые публикуют записи от его имени

Сегодня, 18:56
Фото: Соцсети губернатора области Вячеслава Гладкова
Вячеслав Гладков.
О фейковых Telegram-каналах глава региона сообщил в прямом эфире.

Жительница области попросила губернатора убрать все негативные смайлики со своей страницы в Telegram, чтобы враги перестали глумиться. И тут Вячеслав Гладков удивился, потому что на его канале таких смайликов нет.

Оказалось, что только в Telegram фейковых аккаунтов Вячеслава Гладкова порядка 30. Об одном из них мы уже писали.

Сначала не понял ваш вопрос, потому что в моём Telegram-канале, который называется «Настоящий Гладков», таких смайликов нет. Начал разбираться и оказалось, что сейчас около 30 каналов пытаются обманывать вас, делая вид, что в них пишу я. А тот канал, где как раз есть такие смайлы, — это проделки спецслужб Украины. Направили все документы в прокуратуру, надеемся, что скоро проблему решат.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Фейки
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