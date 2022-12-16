Вячеслав Гладков сообщил о 30 фейковых каналах, которые публикуют записи от его имени

Жительница области попросила губернатора убрать все негативные смайлики со своей страницы в Telegram, чтобы враги перестали глумиться. И тут Вячеслав Гладков удивился, потому что на его канале таких смайликов нет.
Оказалось, что только в Telegram фейковых аккаунтов Вячеслава Гладкова порядка 30. Об одном из них мы уже писали.
Сначала не понял ваш вопрос, потому что в моём Telegram-канале, который называется «Настоящий Гладков», таких смайликов нет. Начал разбираться и оказалось, что сейчас около 30 каналов пытаются обманывать вас, делая вид, что в них пишу я. А тот канал, где как раз есть такие смайлы, — это проделки спецслужб Украины. Направили все документы в прокуратуру, надеемся, что скоро проблему решат.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области