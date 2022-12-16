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Вячеслав Гладков рассказал о состоянии мальчика, в руках которого подорвался дрон ВСУ

Сегодня, 16:55
Фото: 1MI
Палата.
Ребёнка уже выписали из московской больницы, сообщил в прямом эфире губернатор области Вячеслав Гладков.

В прямом эфире губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову поступил вопрос от неравнодушных белгородцев: как в настоящий момент чувствует себя девятилетний мальчик, в руках которого подорвался дрон ВСУ?

Глава региона рассказал о состоянии мальчика и пообещал в ближайшее время навестить его.

Мальчик вернулся из Москвы вместе с мамой. Мы перевели им областные выплаты, которые полагались ему из-за получения ранения. В больнице ему уже прописали лечение, планирую посетить его и передать слова поддержки от всех вас.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что ребёнок нашёл опасный предмет во дворе своего дома в октябре и из любопытства поднял его с земли, после чего беспилотник сдетонировал. У мальчика диагностировали открытые травмы конечностей и в тяжёлом состоянии доставили в больницу.

В Белгородской области пострадавшему от взрыва дрона ребёнку выплатят 500 тыс. рублей
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