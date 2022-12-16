Вячеслав Гладков рассказал о состоянии мальчика, в руках которого подорвался дрон ВСУ

Напомним, что ребёнок нашёл опасный предмет во дворе своего дома в октябре и из любопытства поднял его с земли, после чего беспилотник сдетонировал. У мальчика диагностировали открытые травмы конечностей и в тяжёлом состоянии доставили в больницу.