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Военным в Белгородской области могут дать право на бесплатную юридическую помощь

Сегодня, 12:54
Фото: 1MI
Предлагается наделить таким правом мобилизованных, контрактников и добровольцев, участвующих в СВО, а также их семьи. Об этом сообщили в белгородской облдуме.

В областной думе предлагают дать право военным на бесплатную юридическую помощь. Речь о контрактниках, добровольцах, мобилизованных, участвующих в спецоперации, а также об их семьях.

Депутаты обсудили изменения в региональный закон об оказании юридической помощи 15 декабря. Многих граждан в условиях спецоперации и частичной мобилизации беспокоят вопросы о социальных льготах.

В связи с данной ситуацией предлагается расширить перечень тех, кто имеет право на бесплатную юридическую помощь. Её белгородцы смогут получать не только в МФЦ, но и у адвокатов. Норму предлагается закрепить законодательно.  

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Военный#Участник СВО на Украине#Общество#Поправки#Облдума#Бесплатная юридическая помощь
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