Военным в Белгородской области могут дать право на бесплатную юридическую помощь

В областной думе предлагают дать право военным на бесплатную юридическую помощь. Речь о контрактниках, добровольцах, мобилизованных, участвующих в спецоперации, а также об их семьях.
Депутаты обсудили изменения в региональный закон об оказании юридической помощи 15 декабря. Многих граждан в условиях спецоперации и частичной мобилизации беспокоят вопросы о социальных льготах.
В связи с данной ситуацией предлагается расширить перечень тех, кто имеет право на бесплатную юридическую помощь. Её белгородцы смогут получать не только в МФЦ, но и у адвокатов. Норму предлагается закрепить законодательно.