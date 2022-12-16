В центре Белгорода дети повредили новогодние украшения

Новогодние украшения в областном центре уже страдают от рук местных жителей. Речь идёт о пластмассовых шарах, которыми украсили ветви деревьев на стометровке от перехода на «Родине» до Соборной площади.
Как рассказала белгородка в соцсети, шары повредили дети. По её словам, 15 декабря двое школьников «пинали эти шары и пытались разбить об асфальт». Одно из украшений они в итоге потеряли, а второе запустили в подземный переход. Шар прокатился по лестнице и окончательно разбился. Муж горожанки хотел сделать замечание детям, но они успели убежать.
По итогам прошлогоднего новогоднего сезона тоже уцелели не все украшения, часть из них сломали. Декорации отмыли и покрасили, а после отправили на склад. Помимо этого, в прошлом году во время уборки снега повредили шары.
Случаи вандализма во время новогодних праздников регистрировали и раньше. Так, в начале 2020 года на Народном бульваре студент повалил светодиодную фигуру оленя. За это он получил 13 суток ареста.