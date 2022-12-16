В центре Белгорода дети повредили новогодние украшения

Как рассказала белгородка в соцсети, шары повредили дети. По её словам, 15 декабря двое школьников «пинали эти шары и пытались разбить об асфальт». Одно из украшений они в итоге потеряли, а второе запустили в подземный переход. Шар прокатился по лестнице и окончательно разбился. Муж горожанки хотел сделать замечание детям, но они успели убежать.