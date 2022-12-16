В белгородскую тероборону записался 70-летний доброволец

Как поделился Артур Чигринов, средний возраст участников теробороны — порядка 30 лет. Тем не менее, соответствующих ограничений нет, так что прийти и записаться может любой желающий. Например, не так давно в тероборону попросился 70-летний местный житель. И, что примечательно, он был не один.
Вчера пришёл мужчина, ему 71 год. Ещё один пришёл такой, за 70, говорит: «десять раз подтягиваюсь, я готов». Мы его записали, но пока в запас. У них боевая пружина внутри заряжена, они хоть сегодня в бой готовы идти. Главное, что есть желание защищать Родину.
Артур Чигринов
Мужчина добавил, что молодых людей в рядах теробороны немного, чаще добровольцами приходят люди уже с боевым опытом.
Занятия по подготовке теробороны Белгородской области идут уже второй месяц. Подробнее о том, как добровольцев готовят следить за порядком в регионе, — в материале «Бел.Ру».