В белгородскую тероборону записался 70-летний доброволец

Как поделился Артур Чигринов, средний возраст участников теробороны — порядка 30 лет. Тем не менее, соответствующих ограничений нет, так что прийти и записаться может любой желающий. Например, не так давно в тероборону попросился 70-летний местный житель. И, что примечательно, он был не один.