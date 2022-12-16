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В Белгородской области водитель «Лады» въехал в здание и погиб

Сегодня, 12:33
Фото: 1MI
Смертельное ДТП случилось в Волоконовском районе. По предварительной версии, 61-летнему мужчине стало плохо за рулём. До того, как въехать в здание, он успел врезаться в другое авто. Подробности сообщили в УМВД по региону.
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ДТП

В селе Погромец Волоконовского района накануне случилось смертельное ДТП. «Лада XRAY» сначала въехала в стоявший Renault Logan, а потом — в здание. По предварительной версии, 61-летнему водителю отечественного авто стало плохо за рулём. Он погиб. Водитель Renault — 57-летний мужчина — пострадал.

Помимо этого, 15 декабря зарегистрировали ещё три аварии с пострадавшими. В Белгороде на пересечении улиц Щорса и Губкина столкнулись Hyundai Solaris и Kia Sorento. Пострадала 47-летняя пассажирка первой иномарки.

Также произошло два наезда на пешеходов. В Валуйском горокруге ВАЗ сбил 53-летнюю женщину. В Яковлевском горокруге Renault Sandero наехал на 16-летнего подростка. Парень шёл по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ранее в Белгороде на Харьковской горе водитель Lexus поспешно скрылся с места ДТП, оставив при этом авто. В аварии пострадала водитель Nissan Terrano.

Фото: УМВД России по Белгородской области
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