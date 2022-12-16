В Белгородской области водитель «Лады» въехал в здание и погиб

Смертельное ДТП случилось в Волоконовском районе. По предварительной версии, 61-летнему мужчине стало плохо за рулём. До того, как въехать в здание, он успел врезаться в другое авто. Подробности сообщили в УМВД по региону.

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