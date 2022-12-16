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В Белгородской области в осенне-зимний период на водоёмах погибли четыре человека

Сегодня, 07:16
Фото: региональное управление МЧС
Трагедии произошли в Белгороде, Шебекинском, Губкинском и Алексеевском горокругах. Подробнее рассказал руководитель регионального управления МЧС Сергей Потапов.

Как отметил Потапов, ежегодно тонкий лёд в Белгородской области становится причиной гибели людей. В течение осенне-зимнего периода 2021-22 годов на водоёмах региона зарегистрировано семь происшествий, в которых погибли четыре человека. Трагедии произошли в Белгороде, Шебекинском, Губкинском и Алексеевском горокругах. Кроме этого, спасти удалось троих детей в областном центре.

Потапов добавил, что анализ гибели людей на водоёмах показывает, что большинство несчастных случаев происходит по таким причинам:

  • выход на неокрепший лёд в период ледостава, в том числе в пьяном виде;
  • нахождение детей на водоёмах без сопровождения взрослых.

Чтобы предотвратить трагедии, каждый год спасатели проводят месячник безопасности. В текущем году он стартовал с 1 декабря.  Также сотрудники регионального управления МЧС с начала зимы провели 1263 патрулирования, изготовили и установили 1086 запрещающих знаков.

Чтобы отдых на водоёме не обернулся трагедией,  на лёд можно выходить при толщине не менее 7 см, кататься на коньках  разрешается при толщине льда более 12 см, а при массовом скоплении людей — более 25 см.

 

Как в Белгороде спасают провалившихся под лёд людей
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#Происшествия#Белгородская область#Сергей потапов#Лед#Происшествие на воде#ГУ МЧС России по Белгородской области#Кристина Семенчук
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