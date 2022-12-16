В Белгородской области в осенне-зимний период на водоёмах погибли четыре человека

Как отметил Потапов, ежегодно тонкий лёд в Белгородской области становится причиной гибели людей. В течение осенне-зимнего периода 2021-22 годов на водоёмах региона зарегистрировано семь происшествий, в которых погибли четыре человека. Трагедии произошли в Белгороде, Шебекинском, Губкинском и Алексеевском горокругах. Кроме этого, спасти удалось троих детей в областном центре.
Потапов добавил, что анализ гибели людей на водоёмах показывает, что большинство несчастных случаев происходит по таким причинам:
Чтобы предотвратить трагедии, каждый год спасатели проводят месячник безопасности. В текущем году он стартовал с 1 декабря. Также сотрудники регионального управления МЧС с начала зимы провели 1263 патрулирования, изготовили и установили 1086 запрещающих знаков.
Чтобы отдых на водоёме не обернулся трагедией, на лёд можно выходить при толщине не менее 7 см, кататься на коньках разрешается при толщине льда более 12 см, а при массовом скоплении людей — более 25 см.