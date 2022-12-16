В Белгородской области продолжается сдача объектов после капитального ремонта

В Валуйках уже сдали отремонтированную школу №1, рассчитанную на 1 300 учеников. В ней полностью отремонтировали коммуникации, классы и закупили туда новое оборудование.
А в Яковлевском округе ввели в эксплуатацию многоквартирный дом, сообщил на своей странице в соцсетях глава региона Вячеслав Гладков.
В селе Яковлево вводится в эксплуатацию жилой дом, куда переедут более 60 человек из старого ветхого и аварийного жилья в новые, современные, удобные квартиры. Надеюсь, получат хороший подарок к наступающему новому году.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области