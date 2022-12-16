В Белгородской области продлят льготную ипотеку для бюджетников

В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» белгородцы поинтересовались у Вячеслава Гладкова, планируется ли продлевать льготную ипотеку для работников бюджетных сфер.
Глава региона ответил, что ипотеку и правда продлят на 2023 год.
По данным правительства области, на конец ноября в Белгородской области льготной ипотекой успели воспользоваться 149 семей. За весь период программы число таких семей достигло 597.
Напомним, что в 2022 году ипотечная программа позволяла белгородским семьям воспользоваться ипотечной программой по сниженным ставкам – не выше 3% в течение первых пяти лет.