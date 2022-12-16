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В Белгородской области продлят льготную ипотеку для бюджетников

Сегодня, 05:26
Фото: 1MI
Деньги.
Об этом глава региона Вячеслав Гладков сообщил в прямом эфире.
Сюжет
Ипотека

В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» белгородцы поинтересовались у Вячеслава Гладкова, планируется ли продлевать льготную ипотеку для работников бюджетных сфер.

Глава региона ответил, что ипотеку и правда продлят на 2023 год.

По данным правительства области, на конец ноября в Белгородской области льготной ипотекой успели воспользоваться 149 семей. За весь период программы число таких семей достигло 597.

Напомним, что в 2022 году ипотечная программа позволяла белгородским семьям воспользоваться ипотечной программой по сниженным ставкам – не выше 3% в течение первых пяти лет.

В Белгородской области выдали 1 125 льготных ипотек на сумму 3,35 млрд рублей
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#Александра Склярова#Общество#Ипотека#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Бюджетники
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