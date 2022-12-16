В Белгородской области открыли после ремонта два ДК по нацпроекту

Отремонтированный сельский Дом культуры в Грузском посетил руководитель региона Вячеслав Гладков. В учреждении появился зрительный зал с современным музыкальным и световым оборудованием и удобными креслами. Также в здании выделили место и для спортивных занятий, есть библиотеки с книжным фондом в 11 тысяч экземпляров. В Доме культуры 17 кружков и клубных формирований по интересам, творческие коллективы, в которых участвует более 300 человек. Всего учреждение помещает 110 посетителей.