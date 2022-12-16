В белгородском селе появился интернет

В села Карнауховка в Белгородском районе проживает порядка 100 человек. Некоторые используют дома в качестве дачи. Среди них и семья Кулешовых из Белгорода. На дачу они могли приезжать только в хорошую погоду, потому что ранее в населённом пункте не было ни связи, ни интернета. В семье двое детей — первоклассник и пятиклассница. Как рассказала мама Алёна, если шёл дождь, детям в доме становилось скучно. Также не было возможности получать дистанционно знания. Но всё изменилось, когда населённый пункт получил долгожданный доступ к интернету.
Появилось больше возможностей проводить время на даче. Если шёл дождь, в доме детям было скучно. К тому же не было возможности делать уроки. Сейчас можем заниматься и здесь. Скорость намного лучше, чем дома в Белгороде. На даче теперь у нас работает сразу несколько гаджетов, телевидение — и всё просто «летает».
Алёна Кулешова
Как рассказал директор по работе с массовым сегментом Белгородского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Куликов, высокоскоростной интернет в Белгородской области развивается при поддержке министерства цифрового развития. Среди проектов подключение к технологии GPON, которая отличается тем, что данный интернет технически может предоставлять любую скорость.
По словам начальника отдела развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и связи правительства Белгородской области Дмитрия Гавришова, развитие связи в населённых пунктах с малой численностью населения — одна из приоритетных задач, которой сейчас занимается министерство цифрового развития Белгородской области.
Если говорить о сотовой связи, регион является лидером по РФ по охвату и качеству сигнала, в том числе и в малых населённых пунктах от 100 человек. Волоконно-оптические линии связи только начинают своё развитие, и работать ещё есть над чем. Минцифры старается всячески поддержать операторов в начинаниях оказывать услуги населению не только в городах, но и в малых населённых пунктах — как Карнауховка.
Дмитрий Гавришов
На сегодняшний день порядка 107 домохозяйств Карнауховки теперь обеспечены интернетом и телевидением.