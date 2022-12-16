В белгородском селе появился интернет

В села Карнауховка в Белгородском районе проживает порядка 100 человек. Некоторые используют дома в качестве дачи. Среди них и семья Кулешовых из Белгорода. На дачу они могли приезжать только в хорошую погоду, потому что ранее в населённом пункте не было ни связи, ни интернета. В семье двое детей — первоклассник и пятиклассница. Как рассказала мама Алёна, если шёл дождь, детям в доме становилось скучно. Также не было возможности получать дистанционно знания. Но всё изменилось, когда населённый пункт получил долгожданный доступ к интернету.