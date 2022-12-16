Утро в Белгороде и Шебекинском горокруге выдалось громким

16 декабря в Белгороде было громко. Об утреннем шуме сообщают горожане в соцсетях. С чем были связаны звуки, точно не известно. Однако РИА «Новости» пишет, что мэр Харькова заявил о взрывах на объектах инфраструктуры.
О том, что утро пятницы выдалось громким, сообщают и жители Шебекинского горокруга. Официальных комментариев по ситуации нет. По информации «Фонаря», повреждения после обстрела получило здание школы. Однако подтверждения пока не было.
Напомним, что накануне подтвердили два обстрела в Белгородской области. В Валуйском горокруге под огнём ВСУ оказался Старый Хутор — задело ЛЭП. В Грайворонском горокруге под обстрел попало Безымено — разрушен частный жилой дом.