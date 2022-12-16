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Утро в Белгороде и Шебекинском горокруге выдалось громким

Сегодня, 07:03
Фото: Bel.ru
О громких звуках горожане сообщают в соцсетях. РИА «Новости» тем временем пишет о взрывах в Харькове. В Шебекинском горокруге, по неофициальной информации, в результате обстрела пострадала школа.
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СВО

16 декабря в Белгороде было громко. Об утреннем шуме сообщают горожане в соцсетях. С чем были связаны звуки, точно не известно. Однако РИА «Новости» пишет, что мэр Харькова заявил о взрывах на объектах инфраструктуры.

О том, что утро пятницы выдалось громким, сообщают и жители Шебекинского горокруга. Официальных комментариев по ситуации нет. По информации «Фонаря», повреждения после обстрела получило здание школы. Однако подтверждения пока не было. 

Напомним, что накануне подтвердили два обстрела в Белгородской области. В Валуйском горокруге под огнём ВСУ оказался Старый Хутор — задело ЛЭП. В Грайворонском горокруге под обстрел попало Безымено — разрушен частный жилой дом.

В Белгородской области новый обстрел — разрушен жилой дом
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#Инна Рогова#Общество#СВО#Белгородская область#Белгород#Шебекино#Харьков#Шум#Взрывы
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