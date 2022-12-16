У беременной белгородки открылось кровотечение в поезде. Её госпитализировали в Туле

По словам Гульнары Кривошеиной, 13 декабря она вместе с беременной дочерью Региной Ткачёвой возвращались из Москвы в Белгород на фирменном поезде. В столице девушка проходила обследование.
Через час с момента отправления у Регины открылось кровотечение. Необходима была срочная медицинская помощь, так как шла речь о спасении жизни мамы и ребёнка. Сложность заключалась в том, что это была 28 неделя беременности. Решение было принято молниеносно: вызвать скорую на ближайшей станции — город Тула.
Каждая секунда была на счету. Просто боролись за жизнь. Сотрудники РЖД вызвали скорую, всё было молниеносно. Дочку госпитализировали вовремя. Она истекала кровью. Роды произошли на ранних сроках беременности. Родилась девочка весом 990 гр глубоко недоношенной.
Гульнара Кривошеина
Как отметила Гульнара, она была поражена человечностью и тёплым отношением людей в Туле, начиная от охранников и врачей.
Мне хотелось выразить благодарность, рассказать о случившемся. Мне хотелось бы, чтобы все знали, что есть добрые и отзывчивые люди. Если бы вы видели, как хорошо относятся к моей дочери, как они борются за жизнь девочки Глаши. Не передать словами. Низкий поклон. Пошли третьи сутки, мы постоянно с врачами общаемся, я никогда не видела такого тёплого отношения. Моя дочка сейчас морально подавлена, ребёнок долгожданный - и такая ситуация.
Гульнара Кривошеина
Также особую благодарность Гульнара выразила проводнику вагона № 8 фирменного поезда 071 «Москва-Белгород» Ховлягиной Т.Н. и начальнику поезда Смолякову А.А.