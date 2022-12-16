У беременной белгородки открылось кровотечение в поезде. Её госпитализировали в Туле

Через час с момента отправления у Регины открылось кровотечение. Необходима была срочная медицинская помощь, так как шла речь о спасении жизни мамы и ребёнка. Сложность заключалась в том, что это была 28 неделя беременности. Решение было принято молниеносно: вызвать скорую на ближайшей станции — город Тула.