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Телефонные мошенники придумали новый способ обмана доверчивых россиян

Сегодня, 09:59
Фото: 1MI
Сетевые и телефонные мошенники перешли на новый уровень обмана. Сейчас они стали представляться сотрудниками ОВД. Информацию злоумышленники берут из похищенных баз данных банков, в социальных сетях. Причём некоторые аферисты прорабатывают потенциальную жертву годами, сообщают «Народные новости».

Издание пишет, что сегодня телефонные аферисты могут звонить под видом правоохранителей и в рамках «расследования» спрашивать у жертв паспортные данные, а затем и банковские счета.

Учёный-правовед Иван Соловьев утверждает, что аферисты редко сейчас вскрывают личные аккаунты пользователей соцсетей по той причине, что это трудно и долго. Чтобы узнать нужный номер, они обращаются к уже похищенным базам данных банков и налоговых служб.

Также юрист заявил, что на данный момент 90% случаев телефонного мошенничества регистрируют с территории Украины, а остальное — это обычные онлайн-аферы.

Иван Соловьёв рассказал и о мошенниках, цель которых не деньги, а имущество. Их по-другому называют «элитными мошенниками». Обычно они ищут себе жертву, изучают соцсети, поведение, ищут нужного человека в базах данных.

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#София Чугай#Общество#Мошенники#Аферисты
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