Телефонные мошенники придумали новый способ обмана доверчивых россиян

Издание пишет, что сегодня телефонные аферисты могут звонить под видом правоохранителей и в рамках «расследования» спрашивать у жертв паспортные данные, а затем и банковские счета.
Учёный-правовед Иван Соловьев утверждает, что аферисты редко сейчас вскрывают личные аккаунты пользователей соцсетей по той причине, что это трудно и долго. Чтобы узнать нужный номер, они обращаются к уже похищенным базам данных банков и налоговых служб.
Также юрист заявил, что на данный момент 90% случаев телефонного мошенничества регистрируют с территории Украины, а остальное — это обычные онлайн-аферы.
Иван Соловьёв рассказал и о мошенниках, цель которых не деньги, а имущество. Их по-другому называют «элитными мошенниками». Обычно они ищут себе жертву, изучают соцсети, поведение, ищут нужного человека в базах данных.