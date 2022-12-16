Телефонные мошенники придумали новый способ обмана доверчивых россиян

Учёный-правовед Иван Соловьев утверждает, что аферисты редко сейчас вскрывают личные аккаунты пользователей соцсетей по той причине, что это трудно и долго. Чтобы узнать нужный номер, они обращаются к уже похищенным базам данных банков и налоговых служб.