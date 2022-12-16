Судящийся с белгородцами бар Mesto Grill против привлечения к делу Роспотребнадзора

Отмечается, что ответчик возражал против этого решения. Истец же никаких претензий по этому поводу не высказал. В любом случае, суд определил привлечь к участию в деле региональные Роспотребнадзор и УГЖН, а также департамент по развитию городских территорий администрации Белгорода. Они будут участвовать в качестве третьих лиц без собственных требований.
Таким образом, судебное разбирательство по делу отложили на 16 января 2023 года.
Напомним, что в июле товарищество собственников недвижимости ЖК «Семь» подало иск к ООО «Место Гриль». ТСН требует от компании привести общее имущество многоквартирного дома на Свято-Троицком бульваре, 7 в первоначальное состояние и освободить якобы самовольно занятый участок.
«Место Гриль» просят обязать демонтировать неправомерно обустроенную входную арку со стоком, несогласованные три рекламные вывески и две скамейки на фасаде дома со стороны Свято-Троицкого бульвара; два наружных блока промышленных кондиционеров; а также восстановить целостность в вырубленном вент-отверстии в дворовой части дома под окнами квартир на уровне первого этажа.