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Судящийся с белгородцами бар Mesto Grill против привлечения к делу Роспотребнадзора

Сегодня, 08:22
Фото: скриншот Google карты
ТСН «ЖК Семь» требует от белгородского гастробара Mesto Grill демонтировать входную арку со стоком, скамейки и ряд других якобы неправомерно установленных объектов. Арбитражный суд решил привлечь к делу экспертов Роспотребнадзора, следует из документации.
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Суд

Отмечается, что ответчик возражал против этого решения. Истец же никаких претензий по этому поводу не высказал. В любом случае, суд определил привлечь к участию в деле региональные Роспотребнадзор и УГЖН, а также департамент по развитию городских территорий администрации Белгорода. Они будут участвовать в качестве третьих лиц без собственных требований.

Таким образом, судебное разбирательство по делу отложили на 16 января 2023 года.

Напомним, что в июле товарищество собственников недвижимости ЖК «Семь» подало иск к ООО «Место Гриль». ТСН требует от компании привести общее имущество многоквартирного дома на Свято-Троицком бульваре, 7 в первоначальное состояние и освободить якобы самовольно занятый участок.

«Место Гриль» просят обязать демонтировать неправомерно обустроенную входную арку со стоком, несогласованные три рекламные вывески и две скамейки на фасаде дома со стороны Свято-Троицкого бульвара; два наружных блока промышленных кондиционеров; а также восстановить целостность в вырубленном вент-отверстии в дворовой части дома под окнами квартир на уровне первого этажа.

Стали известны подробности иска белгородцев к гастробару Mesto Grill
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#Артем Черненко#Общество#Суд#Белгород#Тсж#Гастробар#Роспотребнадзор#Госжилнадзор
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