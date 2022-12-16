Судящийся с белгородцами бар Mesto Grill против привлечения к делу Роспотребнадзора

Отмечается, что ответчик возражал против этого решения. Истец же никаких претензий по этому поводу не высказал. В любом случае, суд определил привлечь к участию в деле региональные Роспотребнадзор и УГЖН, а также департамент по развитию городских территорий администрации Белгорода. Они будут участвовать в качестве третьих лиц без собственных требований.