Стойленцы поучаствовали в Неделе безопасности по профилактике падений и спотыканий

На комбинате проверили состояние уличных дорожек и тротуаров, пешеходных зон в цехах, лестниц и лестничных маршей, провели тематические акции «Держись за перила» и «Пешеход, подними глаза!» для любителей разговаривать по телефону во время движения.
На сменно-встречных собраниях сотрудники обсудили лучшие практики предприятий Группы НЛМК по предотвращению падений и спотыканий. На корпоративном портале прошли вебинары от ведущих экспертов в области безопасности, в структурных подразделениях раздали информационные листовки с правилами безопасного поведения при передвижении.
Самых активных участников, которые с 12 по 16 декабря провели и зарегистрировали в специальном корпоративном сервисе наибольшее количество поведенческих диалогов по безопасности на тему падений, получили подарки с символикой компании.