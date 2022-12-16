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Стойленцы поучаствовали в Неделе безопасности по профилактике падений и спотыканий

Сегодня, 12:13
Фото: Стойленский ГОК
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) прошла Неделя безопасности по профилактике сезонных рисков падений, поскальзываний и спотыканий. Цель акции – напомнить работникам о правилах безопасности, снизить риски травмирования за счет аудита потенциально опасных мест и устранения несоответствий.

На комбинате проверили состояние уличных дорожек и тротуаров, пешеходных зон в цехах, лестниц и лестничных маршей, провели тематические акции «Держись за перила» и «Пешеход, подними глаза!» для любителей разговаривать по телефону во время движения.

На сменно-встречных собраниях сотрудники обсудили лучшие практики предприятий Группы НЛМК по предотвращению падений и спотыканий. На корпоративном портале прошли вебинары от ведущих экспертов в области безопасности, в структурных подразделениях раздали информационные листовки с правилами безопасного поведения при передвижении.

Самых активных участников, которые с 12 по 16 декабря провели и зарегистрировали в специальном корпоративном сервисе наибольшее количество поведенческих диалогов по безопасности на тему падений, получили подарки с символикой компании.

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#Общество#Белгородская область#Стойленский ГОК#Профилактика#Тротуар#Кристина Семенчук
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