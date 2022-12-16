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Старооскольцы ходят по воде: вымысел или правда?

Сегодня, 13:03
Фото: 1MI
Два села Старооскольского округа жалуются главе муниципалитета на плохую связь «с большой землей». Жители Федоссевки и Каплино просят Андрея Чеснокова обратить внимание на затопленный мост по дороге в школу и детский сад.
По словам горожан, мост заливает водой и родители вынуждены снимать обувь, чтобы пройти по нему. А школьники и вовсе якобы «ходят по перилам». Люди считают, что сооружение небезопасно, и просят градоуправленца отремонтировать путь.
К чиновнику обратились через интернет. Свои слова сельчане подкрепили снимком объекта. Правда, непонятно, когда именно и где было сделано фото. Чеснокову прислали фрагмент подтопления понтонного моста. При этом не понятно местонахождение переправы. Людей, которые будто бы «ходят по воде» босыми, на изображении тоже нет. Да и местные жители, с которыми связалась редакция «Бел.Ру», не подтверждают такого факта.
 
«У нас есть два моста. Да. По ним можно ходить спокойно. И если подтапливает один, то не сильно. Пройти можно по другой дороге. Улицы не отрезаны от детского сада и школы — это точно», — рассказывают жители Каплино.
 
Не согласны каплинцы и с угрозами односельчан в адрес администрации, которые пишут, что от одного моста до другого идти 40 минут.
 
Между тем Чесноков поручил специальной комиссии провести обследование сооружения и принять соответствующие меры в случае подтверждения факта необходимости ремонта.
 
«В настоящее время гражданам рекомендуется не пользоваться данным мостом, а использовать для передвижения имеющийся альтернативный путь», — сказал Чесноков.
 
Федосеевка и Каплино граничат со Старым Осколом. От города до сёл езды пара минут. При этом дороги в населенных пунктах благоустроены. А детей  в школу возят муниципальным автобусом от домов учеников.
 
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#Татьяна Панарина#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Эксклюзив#Мост#Подтопление#Уровень воды#Дорога в школу#Жалобы#Андрей чесноков
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