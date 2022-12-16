Старооскольцы ходят по воде: вымысел или правда?

По словам горожан, мост заливает водой и родители вынуждены снимать обувь, чтобы пройти по нему. А школьники и вовсе якобы «ходят по перилам». Люди считают, что сооружение небезопасно, и просят градоуправленца отремонтировать путь.

К чиновнику обратились через интернет. Свои слова сельчане подкрепили снимком объекта. Правда, непонятно, когда именно и где было сделано фото. Чеснокову прислали фрагмент подтопления понтонного моста. При этом не понятно местонахождение переправы. Людей, которые будто бы «ходят по воде» босыми, на изображении тоже нет. Да и местные жители, с которыми связалась редакция «Бел.Ру», не подтверждают такого факта.

«У нас есть два моста. Да. По ним можно ходить спокойно. И если подтапливает один, то не сильно. Пройти можно по другой дороге. Улицы не отрезаны от детского сада и школы — это точно», — рассказывают жители Каплино.

Не согласны каплинцы и с угрозами односельчан в адрес администрации, которые пишут, что от одного моста до другого идти 40 минут.

Между тем Чесноков поручил специальной комиссии провести обследование сооружения и принять соответствующие меры в случае подтверждения факта необходимости ремонта.

«В настоящее время гражданам рекомендуется не пользоваться данным мостом, а использовать для передвижения имеющийся альтернативный путь», — сказал Чесноков.

Федосеевка и Каплино граничат со Старым Осколом. От города до сёл езды пара минут. При этом дороги в населенных пунктах благоустроены. А детей в школу возят муниципальным автобусом от домов учеников.