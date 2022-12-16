Стало известно расписание ОГЭ и ЕГЭ для выпускников 2023 года

В Минпросвещения России рассказали о том, как будут проходить итоговые экзамены в 2023 году. Начнутся они в 10:00 по московскому времени, продолжительность — от двух часов до трёх часов 55 минут.
Так, основной государственный экзамен (ОГЭ) начнётся 24 мая:
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) пройдёт с 26 мая по 20 июня:
Как будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ белгородские школьники, которые находятся на дистанционном обучении, пока неизвестно. 7 декабря для российских выпускников провели итоговое сочинение для допуска к государственным экзаменам. Для учеников, проживающих в приграничных районах, сочинение перенесли на январь в связи с неспокойной обстановкой в регионе.