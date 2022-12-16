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Стало известно расписание ОГЭ и ЕГЭ для выпускников 2023 года

Сегодня, 07:21
Фото: 1MI
Даты экзаменов опубликовало Минпросвещения РФ. Экзамены стартуют в конце мая и завершатся в конце июня. По традиции выделят резервные дни для учеников, которые не смогут присутствовать по каким-либо причинам, и для тех, кто не наберёт минимальное количество баллов.
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ЕГЭ

В Минпросвещения России рассказали о том, как будут проходить итоговые экзамены в 2023 году. Начнутся они в 10:00 по московскому времени, продолжительность — от двух часов до трёх часов 55 минут.

Так, основной государственный экзамен (ОГЭ) начнётся 24 мая:

  • 24 мая — история, физика, биология;
  • 30 мая — обществознание, информатика и ИКТ, география, химия;
  • 2–3 июня — английский, французский, немецкий, испанский языки;
  • 6 июня — русский язык;
  • 9 июня — математика;
  • 14 июня — литература, физика, информатика и ИКТ, география;
  • 17 июня — обществознание, биология, химия.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) пройдёт с 26 мая по 20 июня:

  • 26 мая — география, литература, химия;
  • 29 мая — русский язык;
  • 1 июня — математика базового и профильного уровней;
  • 5 июня — история, физика;
  • 8 июня — обществознание;
  • 13 июня — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела «Говорение»), биология;
  • 16 июня — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»);
  • 17 июня — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»);
  • 19 и 20 июня — информатика и ИКТ.

Как будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ белгородские школьники, которые находятся на дистанционном обучении, пока неизвестно. 7 декабря для российских выпускников провели итоговое сочинение для допуска к государственным экзаменам. Для учеников, проживающих в приграничных районах, сочинение перенесли на январь в связи с неспокойной обстановкой в регионе.

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#София Чугай#Общество#ЕГЭ#Огэ#Минспросвещения#Экзамены
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