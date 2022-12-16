Стало известно расписание ОГЭ и ЕГЭ для выпускников 2023 года

Как будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ белгородские школьники, которые находятся на дистанционном обучении, пока неизвестно. 7 декабря для российских выпускников провели итоговое сочинение для допуска к государственным экзаменам. Для учеников, проживающих в приграничных районах, сочинение перенесли на январь в связи с неспокойной обстановкой в регионе.