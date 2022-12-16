Сколько будут стоит сосны и ели на базарах в Белгороде

В областном центре ёлочные базары заработают с 17 декабря. Ещё раньше торговые точки должны были открыться в Алексеевском, Новооскольском и Яковлевском горокругах, а также в Белгородском, Корочанском и Чернянском районах. Места, где уже продают или будут продавать хвойные деревья, отметили на интерактивной карте.