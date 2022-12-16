Сколько будут стоит сосны и ели на базарах в Белгороде

Белгородцы интересуются: какими будут в этом году цены на ели и сосны на базарах в областном центре? Горожан заверили, что стоимость новогодних деревьев не должна увеличиться.
По информации хозсубъектов, которые будут торговать на ёлочных базарах, в 2022 году цены не вырастут. Стоимость метра сосны составит от 600 рублей, ели — от 800 рублей.
Валентин Демидов
Отметим, что в прошлом году на отдельных торговых точках в Белгороде новогоднее дерево можно было купить по цене от 400 рублей за метр.
В областном центре ёлочные базары заработают с 17 декабря. Ещё раньше торговые точки должны были открыться в Алексеевском, Новооскольском и Яковлевском горокругах, а также в Белгородском, Корочанском и Чернянском районах. Места, где уже продают или будут продавать хвойные деревья, отметили на интерактивной карте.