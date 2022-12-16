Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Сколько будут стоит сосны и ели на базарах в Белгороде

Сегодня, 08:46
Фото: 1MI

В Белгороде назвали стоимость деревьев на ёлочных базарах

По словам врио мэра Валентина Демидова, в этом году цены на деревья не должны вырасти. Расценки за метр ели и сосны исполняющий обязанности градоначальника назвал во время прямого эфира.

Белгородцы интересуются: какими будут в этом году цены на ели и сосны на базарах в областном центре? Горожан заверили, что стоимость новогодних деревьев не должна увеличиться.

По информации хозсубъектов, которые будут торговать на ёлочных базарах, в 2022 году цены не вырастут. Стоимость метра сосны составит от 600 рублей, ели — от 800 рублей.
Валентин Демидов

Отметим, что в прошлом году на отдельных торговых точках в Белгороде новогоднее дерево можно было купить по цене от 400 рублей за метр.

В областном центре ёлочные базары заработают с 17 декабря. Ещё раньше торговые точки должны были открыться в Алексеевском, Новооскольском и Яковлевском горокругах, а также в Белгородском, Корочанском и Чернянском районах. Места, где уже продают или будут продавать хвойные деревья, отметили на интерактивной карте.

Стали известны адреса ёлочных базаров в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
На один больше: в этом году в Старом Осколе откроется 17 ёлочных базаровЁлочные базары откроют во всех районах Белгородской области 15 декабряЁлочные базары Белгорода отметили на специальной интерактивной карте
#Инна Рогова#Город#Новости Белгорода#Новый год#Белгородская область#Белгород#Валентин Демидов#Ёлочный базар#Ели#Сосны#Цена
Подпишитесь
Обстрел ВСУ под Белгородом: снаряд попал в здание школы
Сегодня, 07:16
Прокуратура направила предостережение белгородскому министру образования
Сегодня, 08:08
Утро в Белгороде и Шебекинском горокруге выдалось громким
Сегодня, 07:03
Можно ли белгородцам украсить территорию частного дома к Новому году?
Сегодня, 04:14
США ввели санкции против губернатора Белгородской области
Вчера, 19:51
Судящийся с белгородцами бар Mesto Grill против привлечения к делу Роспотребнадзора
Сегодня, 08:22