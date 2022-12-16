Школа под обстрелом и предостережение министру от прокуратуры: итоги дня

16 декабря Шебекинский горокруг вновь оказался под огнём ВСУ. По предварительным данным, обстрел был из РСЗО «Град».
Пострадало задние школы в Новой Таволжанке. Основной удар пришёлся на цокольный этаж. Разбиты стёкла, задело трубы отопления.
В здании на момент происшествия находились директор и дежурные сотрудники. Учеников не было — они на дистанте.
Пострадавших и жертв в результате обстрела нет, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Министр образования региона Андрей Милёхин получил предостережение от прокуратуры. Надзорное ведомство провело проверку, по итогам которой выяснилось, что областное министерство образования ненадлежащим образом организовало проведение итогового сочинения и ГИА для учеников 11 районов Белгородской области.
По данным прокуратуры, недочёты могут привести к нарушению прав школьников. В том числе — на получение высшего образования на конкурсной основе.
На пост главы администрации Белгорода претендуют четыре человека. Последним подал документы директор ООО «ГрадъСервис» Евгений Сошенко.
Сам конкурс состоится 26 декабря. На пост мэра, помимо Сошенко, претендуют директор ООО «Сити-Бел» Владимир Бывшев, пенсионер Анатолий Лебединец, а также врио мэра Валентин Демидов.