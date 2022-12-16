Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Школа под обстрелом и предостережение министру от прокуратуры: итоги дня

Сегодня, 16:00
Фото: Bel.ru
В Новой Таволжанке обстреляли школу, министру образования региона внесли предостережение, а горсовет Белгорода заявил о четырёх кандидатах на пост мэра.

Обстрел школы: без пострадавших, но с повреждениями

16 декабря Шебекинский горокруг вновь оказался под огнём ВСУ. По предварительным данным, обстрел был из РСЗО «Град».

Пострадало задние школы в Новой Таволжанке. Основной удар пришёлся на цокольный этаж. Разбиты стёкла, задело трубы отопления.

В здании на момент происшествия находились директор и дежурные сотрудники. Учеников не было — они на дистанте.

Пострадавших и жертв в результате обстрела нет, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

В обстрелянной ВСУ школе под Белгородом находились директор и дежурные сотрудники
Узнать подробнее

Предостережение министру

Министр образования региона Андрей Милёхин получил предостережение от прокуратуры. Надзорное ведомство провело проверку, по итогам которой выяснилось, что областное министерство образования ненадлежащим образом организовало проведение итогового сочинения и ГИА для учеников 11 районов Белгородской области.

По данным прокуратуры, недочёты могут привести к нарушению прав школьников. В том числе — на получение высшего образования на конкурсной основе.

Прокуратура направила предостережение белгородскому министру образования
Узнать подробнее

Четверо претендентов на пост мэра

На пост главы администрации Белгорода претендуют четыре человека. Последним подал документы директор ООО «ГрадъСервис» Евгений Сошенко.

Сам конкурс состоится 26 декабря. На пост мэра, помимо Сошенко, претендуют директор ООО «Сити-Бел» Владимир Бывшев, пенсионер Анатолий Лебединец, а также врио мэра Валентин Демидов.

Горсовет сообщил о четырёх кандидатах на пост мэра Белгорода
Узнать подробнее
#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Обстрел ВСУ#Горсовет#Мэр#Кандидаты#Министр образования#Прокуратура
Подпишитесь
«Если нужно — пойдём и в бой». В Белгородской области готовят тероборону
Сегодня, 14:25
Прокуратура направила предостережение белгородскому министру образования
Сегодня, 08:08
Обстрел ВСУ под Белгородом: снаряд попал в здание школы
Сегодня, 07:16
Горсовет сообщил о четырёх кандидатах на пост мэра Белгорода
Сегодня, 15:12
Открытие ёлки, Рождественская ярмарка, зарядка с чемпионом: афиша на выходные
Сегодня, 14:56
Вячеслав Гладков рассказал о состоянии мальчика, в руках которого подорвался дрон ВСУ
Сегодня, 16:55