Россияне предпочитают покупать матрас вместе с кроватью

Следующий важный момент, радующий покупателей с неординарными запросами — ведущие интернет-магазины этого сегмента готовы изготовить матрас любого размера с любыми наполнителями и чехлами по индивидуальному заказу. Выполнение заявки занимает максимум 2-3 дня, считая с начала поступления заданных размеров в сборочный цех. То же самое касается и кроватей, которые могут быть собраны из материалов и отделки, выбираемой покупателем. Такая массовая кастомизация уже принесла свои плоды, став причиной роста онлайн заказов на нестандартные спаренные покупки.