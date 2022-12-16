Россияне предпочитают покупать матрас вместе с кроватью

Согласно статистике гипермаркета Матрас.ру, более 35% заказов кроватей сопровождаются покупкой матрасных блоков соответствующих размеров. Надо отметить, что наличие в торговом ассортименте разнообразных кроватей существенно увеличивает товарооборот со всеми вытекающими преимуществами. В этом случае в выигрыше остаются все — покупатель приобретает полностью оборудование спальное место на одном сайте с гарантией, а продавец увеличивает прибыль за счёт парной покупки.
Проблема правильного подбора матраса под конкретную кровать продолжает вызывать затруднения у многих граждан, желающих радикально обновить спальное место. Даже небольшая погрешность в размерах способна привести к ощутимому дискомфорту во время отдыха, а со временем — и выходу матрасного блока из строя. Только максимально плотное прилегание матраса ко всем кроватным бортам способно обеспечить идеальное удобство сна. Любое ёрзание или свисание чревато самыми досадными впечатлениями. Поэтому ценность предложения приобрести матрас и кровать в одном месте, пользуясь советами опытных продавцов-консультантов, не вызывает сомнений.
Следующий важный момент, радующий покупателей с неординарными запросами — ведущие интернет-магазины этого сегмента готовы изготовить матрас любого размера с любыми наполнителями и чехлами по индивидуальному заказу. Выполнение заявки занимает максимум 2-3 дня, считая с начала поступления заданных размеров в сборочный цех. То же самое касается и кроватей, которые могут быть собраны из материалов и отделки, выбираемой покупателем. Такая массовая кастомизация уже принесла свои плоды, став причиной роста онлайн заказов на нестандартные спаренные покупки.
В ближайшем будущем эта тенденция только усилится — считают эксперты матрасного и мебельного рынка. Подобный симбиоз двух смежных отраслей позволит насыщать интернет-магазины долговечными фирменными изделиями, которые реализуются с гарантией от продавца и производителя. А покупатели избавятся от лишней головной боли, связанной с необходимостью приобретать кровать, а уже потом подбирать под неё матрас, не делая при этом фатальных ошибок в размерах.
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