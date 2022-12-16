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Роспотребнадзор не проверял белгородский «Светофор» на наличие поддельной Coca-Cola

Сегодня, 14:54
Фото: Bel.ru
Также в ведомстве сообщили «Бел.Ру», что жители региона не обращались в Роспотребнадзор с вопросами о наличии в магазинах поддельных напитков Coca-Cola, других газировок и соков.

Ранее в Сети появилась информация, что в некоторых московских несетевых магазинах и дискаунтере «Светофор» появилась контрафактная Coca-Cola. Журналисты «Бел.Ру» проверили, есть ли подобный напиток в белгородских магазинах «Светофор».

В результате рейда обнаружить ничего не удалось. Поэтому мы направили запрос в региональное управление Роспотребнадзора.

В ведомстве нам сообщили, что управление не проводило проверки магазинов «Светофор» (ООО «ТоргсервисЗ6»). Также добавили, что обращения граждан о наличии поддельных напитков Coca-Cola, других газировок и соков к ним не поступали.

В случае обнаружения нарушений за продажу фальсифицированной продукции предусмотрена административная ответственность по ст. ст. 15.12, 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Санкции предусматривают наложение штрафа.

Есть ли в белгородских «Светофорах» контрафактная Coca-Cola
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#Кристина Семенчук#Город#Эксклюзив#Белгород#Роспотребнадзор#Светофор#Coca-cala
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