Роспотребнадзор не проверял белгородский «Светофор» на наличие поддельной Coca-Cola

Ранее в Сети появилась информация, что в некоторых московских несетевых магазинах и дискаунтере «Светофор» появилась контрафактная Coca-Cola. Журналисты «Бел.Ру» проверили, есть ли подобный напиток в белгородских магазинах «Светофор».
В результате рейда обнаружить ничего не удалось. Поэтому мы направили запрос в региональное управление Роспотребнадзора.
В ведомстве нам сообщили, что управление не проводило проверки магазинов «Светофор» (ООО «ТоргсервисЗ6»). Также добавили, что обращения граждан о наличии поддельных напитков Coca-Cola, других газировок и соков к ним не поступали.
В случае обнаружения нарушений за продажу фальсифицированной продукции предусмотрена административная ответственность по ст. ст. 15.12, 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Санкции предусматривают наложение штрафа.