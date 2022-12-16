Пьяный белгородец прокатился на квадроцикле и попал под уголовное дело

Белгородец вместе с другом решили отремонтировать квадроцикл. Во время работ оба распивали алкоголь.
Мужчины решили проверить исправность транспортного средства. Квадроцикл в итоге на пути заглох. Один из приятелей решил вернуться домой. Другой мужчина не стал отчаиваться, и спустя время ему снова удалось завести квадроцикл.
По пути в гараж белгородец попался на глаза автоинспекторам. Мало того, что водитель был пьян, у него ещё не было шлема. Сотрудники ДПС попросили мужчину пройти освидетельствование на алкогольное опьянение, но тот отказался.
В прокуратуре напомнили, что разъезжать на квадроцикле можно только за городом или на закрытых площадках. Ездить на этом транспортном средстве на дорогах общего пользования запрещено.
Белгородцу в итоге назначили обязательные работы сроком 240 часов, а также лишили его водительских прав на три года. Квадроцикл конфисковали в собственность государства.