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Пьяный белгородец прокатился на квадроцикле и попал под уголовное дело

Сегодня, 14:01
Фото: 1MI
Мужчина попался на глаза автоинспекторам. Его лишили прав на три года и назначали 240 часов обязательных работ, сообщает прокуратура Белгорода. Сам квадроцикл у него забрали.

Белгородец вместе с другом решили отремонтировать квадроцикл. Во время работ оба распивали алкоголь.

Мужчины решили проверить исправность транспортного средства. Квадроцикл в итоге на пути заглох. Один из приятелей решил вернуться домой. Другой мужчина не стал отчаиваться, и спустя время ему снова удалось завести квадроцикл.

По пути в гараж белгородец попался на глаза автоинспекторам. Мало того, что водитель был пьян, у него ещё не было шлема. Сотрудники ДПС попросили мужчину пройти освидетельствование на алкогольное опьянение, но тот отказался.

В прокуратуре напомнили, что разъезжать на квадроцикле можно только за городом или на закрытых площадках. Ездить на этом транспортном средстве на дорогах общего пользования запрещено.

Белгородцу в итоге назначили обязательные работы сроком 240 часов, а также лишили его водительских прав на три года. Квадроцикл конфисковали в собственность государства.

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