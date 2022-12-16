Пенсионеру, протащившему свою собаку на авто по асфальту, грозит до трёх лет тюрьмы

Против 72-летнего пенсионера из Старого Оскола, который причинил вред своей собаке, завели уголовное дело. Сам мужчина раскаялся и рассказал, что привело к происшествию.
По его словам, сосед пожаловался, что молодой пёс пенсионера загрыз его котёнка. Пожилой мужчина разозлился и решил избавиться от собаки.
Он привязал своего питомца к бамперу машины и протащил по проезжей части. После мужчина отпустил пса в микрорайоне Северном, где животному помогли неравнодушные местные жители.
По словам очевидцев, собака лежала на боку, она была в крови. Ветеринары обнаружили на лапах пса многочисленные ссадины.
Пострадавшую собаку подобрала неравнодушная местная жительница. Пёс по кличке Миша останется у неё дома.
Старооскольскому пенсионеру же теперь грозит до трёх лет тюрьмы по статье за жестокое обращение с животными (ст. 245 УК РФ).
Страшные кадры, на которых пожилой мужчина протащил свою собаку по асфальту, появились в Сети на этой неделе. Ситуацию комментировал в том числе губернатор Вячеслав Гладков.