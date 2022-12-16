Пенсионеру, протащившему свою собаку на авто по асфальту, грозит до трёх лет тюрьмы

Протащивший собаку на авто по асфальту белгородец попал под уголовное дело

72-летний мужчина объяснил поступок тем, что хотел избавиться от своей собаки: по его словам, животное загрызло соседского котёнка. На лапах пса обнаружили многочисленные ссадины. Собаку после произошедшего приютила местная жительница, рассказали в пресс-службе УМВД по региону.

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