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Пенсионеру, протащившему свою собаку на авто по асфальту, грозит до трёх лет тюрьмы

Сегодня, 13:46
Фото: «Oskol Stelit | Старый Оскол»

Протащивший собаку на авто по асфальту белгородец попал под уголовное дело

72-летний мужчина объяснил поступок тем, что хотел избавиться от своей собаки: по его словам, животное загрызло соседского котёнка. На лапах пса обнаружили многочисленные ссадины. Собаку после произошедшего приютила местная жительница, рассказали в пресс-службе УМВД по региону.

Против 72-летнего пенсионера из Старого Оскола, который причинил вред своей собаке, завели уголовное дело. Сам мужчина раскаялся и рассказал, что привело к происшествию.

По его словам, сосед пожаловался, что молодой пёс пенсионера загрыз его котёнка. Пожилой мужчина разозлился и решил избавиться от собаки.

Он привязал своего питомца к бамперу машины и протащил по проезжей части. После мужчина отпустил пса в микрорайоне Северном, где животному помогли неравнодушные местные жители.

По словам очевидцев, собака лежала на боку, она была в крови. Ветеринары обнаружили на лапах пса многочисленные ссадины.

Пострадавшую собаку подобрала неравнодушная местная жительница. Пёс по кличке Миша останется у неё дома.

Старооскольскому пенсионеру же теперь грозит до трёх лет тюрьмы по статье за жестокое обращение с животными (ст. 245 УК РФ).

Страшные кадры, на которых пожилой мужчина протащил свою собаку по асфальту, появились в Сети на этой неделе. Ситуацию комментировал в том числе губернатор Вячеслав Гладков.

Белгородец, протащивший собаку на автомобиле по асфальту, объяснил свой поступок
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