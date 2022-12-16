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Прокуратура направила предостережение белгородскому министру образования

Сегодня, 08:08
Фото: 1MI
Поводом стала ситуация с проведением итогового сочинения и государственной итоговой аттестации в 11 районах Белгородской области. В прокуратуре считают, что недочёты могут повлечь нарушение прав школьников, в том числе на получение высшего образования на конкурсной основе.

Министру образования Белгородской области Андрею Милёхину внесли предостережение о недопустимости нарушения закона. Подробности рассказали в региональной прокуратуре.

Надзорное ведомство провело проверку в целях обеспечения доступности образования и безопасных условий проведения итоговой аттестации. По её результатам в прокуратуре заявили о ненадлежащей работе регионального минобра по организации проведения итогового сочинения и государственной итоговой аттестации обучающихся в 11 районах Белгородской области.

Как указано в релизе ведомства, выявленные недочёты могут «повлечь нарушение прав школьников на образование, а также получение высшего образования на конкурсной основе».

Напомним, что школьники девяти приграничных районов, а также Яковлевского горокруга и Белгорода напишут итоговое сочинение позже — в январе. Детей должны вывезти в безопасное место. В РФ же основное испытание прошло 7 декабря.

Чего ожидать белгородскому школьнику на итоговом сочинении
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Андрей Милёхин#Прокуратура#Предостережение#Министр образования#Итоговое сочинение#Гиа
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