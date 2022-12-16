Прокуратура направила предостережение белгородскому министру образования

Министру образования Белгородской области Андрею Милёхину внесли предостережение о недопустимости нарушения закона. Подробности рассказали в региональной прокуратуре.
Надзорное ведомство провело проверку в целях обеспечения доступности образования и безопасных условий проведения итоговой аттестации. По её результатам в прокуратуре заявили о ненадлежащей работе регионального минобра по организации проведения итогового сочинения и государственной итоговой аттестации обучающихся в 11 районах Белгородской области.
Как указано в релизе ведомства, выявленные недочёты могут «повлечь нарушение прав школьников на образование, а также получение высшего образования на конкурсной основе».
Напомним, что школьники девяти приграничных районов, а также Яковлевского горокруга и Белгорода напишут итоговое сочинение позже — в январе. Детей должны вывезти в безопасное место. В РФ же основное испытание прошло 7 декабря.