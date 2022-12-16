Почему новогодние подарки положены только школьникам 1–4-х классов

В Белгородской области ученики начальной школы получат сладкие подарки от региона. Однако в соцсетях родители всё чаще задают вопросы о том, почему обделили более старших школьников. Например, тех же пятиклассников.
Замгубернатора — министр образования Андрей Милёхин ответил на вопрос белгородских родителей.
На мой взгляд, здесь есть вполне педагогическое объяснение. Всё дело в том, что дошкольники и младший школьный возраст, к которому относятся учащиеся начальных классов, — это определённый возраст. У них определённые возрастные и психологические особенности. И это не значит, что пятиклассники не верят в сказку. Но вместе с тем, это немного другая ступень образования, учебный процесс организован по-другому. Это уже начинаются этапы взросления в том числе.
Андрей Милёхин
Министр образования добавил, что сладкие подарки от правительства Белгородской области вручат участникам губернаторской ёлки, на которую также пригласят детей с ОВЗ, и тех, кому нужна особая поддержка.
Ранее в минобре объяснили, что ученики 1–11-х классов могут рассчитывать на губернаторские подарки, если достигли особых успехов в учёбе, спорте, творчестве, научно-исследовательской деятельности. Сладости вручат и дестадовцам, этим вопросом занимаются муниципалитеты.