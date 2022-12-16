Открытие ёлки, Рождественская ярмарка, зарядка с чемпионом: афиша на выходные

Мэрия представила афишу праздничных выходных в Белгороде

17 декабря на Соборной площади откроют главную ёлку. С самого утра до позднего вечера будут организованы различные мероприятия. Где погулять и куда сходить с семьёй, можно посмотреть в афише от горадминистрации.

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