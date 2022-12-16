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Открытие ёлки, Рождественская ярмарка, зарядка с чемпионом: афиша на выходные

Сегодня, 14:56
Фото: администрация Белгород

Мэрия представила афишу праздничных выходных в Белгороде

17 декабря на Соборной площади откроют главную ёлку. С самого утра до позднего вечера будут организованы различные мероприятия. Где погулять и куда сходить с семьёй, можно посмотреть в афише от горадминистрации.

В субботу, 17 декабря, жителей Белгорода ожидает праздник — открытие главной новогодней ёлки. Начало мероприятия запланировано на 16:00. Включить ёлку должны в 18:00.

С завтрашнего дня также для белгородцев заработают почта Деда Мороза и новогодние ярмарки. Помимо этого, горожанам предлагают оценить ледовые дорожки в Центральном парке и Есенинский каток.

С 18 декабря до окончания праздников в кинотеатрах будут показывать новогодние фильмы, а для детей — устраивать развлекательные шоу. Новогоднюю ночь в городе белгородцы смогут встретить вместе на шести площадках.

В афише также указано, что 1 января в 11:00 начнётся «Забег обещаний», а в плане на 14 января — фестиваль вареников.

Фото: мэрия Белгорода
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