Открытие ёлки, Рождественская ярмарка, зарядка с чемпионом: афиша на выходные

В субботу, 17 декабря, жителей Белгорода ожидает праздник — открытие главной новогодней ёлки. Начало мероприятия запланировано на 16:00. Включить ёлку должны в 18:00.
С завтрашнего дня также для белгородцев заработают почта Деда Мороза и новогодние ярмарки. Помимо этого, горожанам предлагают оценить ледовые дорожки в Центральном парке и Есенинский каток.
С 18 декабря до окончания праздников в кинотеатрах будут показывать новогодние фильмы, а для детей — устраивать развлекательные шоу. Новогоднюю ночь в городе белгородцы смогут встретить вместе на шести площадках.
В афише также указано, что 1 января в 11:00 начнётся «Забег обещаний», а в плане на 14 января — фестиваль вареников.