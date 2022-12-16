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Новогодние утренники в Белгородском районе начнут проводить с 20 декабря

Сегодня, 17:52
Фото: 1MI
Ёлка с игрушкой и подарками.
Их проведение растянут на 10 дней, сообщил в прямом эфире глава района Владимир Перцев.

В вечернем прямом эфире глава Белгородского района Владимир Перцев сообщил, что новогодние утренники для детей школьного и детсадовского возраста начнут проводить уже с 20 декабря. Чтобы не организовывать массовое скопление людей, детские праздники будут проводить на протяжении десяти дней — до 30 декабря.

На утренниках детям также вручат сладкие подарки.

Школьные утренники будут организованы по классам с 20 по 30 декабря. Растягиваем их проведение, чтобы не было массового скопления людей. Информацию о времени и дате уточняйте у своих классных руководителей.
Владимир Перцев, глава Белгородского района

Напомним, в Белгородской области детям раздадут порядка 150 тысяч новогодних подарков. 

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#Александра Склярова#Общество#Новый год#Белгородский район#Владимир перцев#Утренник
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