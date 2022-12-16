Новогодние утренники в Белгородском районе начнут проводить с 20 декабря

В вечернем прямом эфире глава Белгородского района Владимир Перцев сообщил, что новогодние утренники для детей школьного и детсадовского возраста начнут проводить уже с 20 декабря. Чтобы не организовывать массовое скопление людей, детские праздники будут проводить на протяжении десяти дней — до 30 декабря.
На утренниках детям также вручат сладкие подарки.
Школьные утренники будут организованы по классам с 20 по 30 декабря. Растягиваем их проведение, чтобы не было массового скопления людей. Информацию о времени и дате уточняйте у своих классных руководителей.
Владимир Перцев, глава Белгородского района
Напомним, в Белгородской области детям раздадут порядка 150 тысяч новогодних подарков.