Новогодние утренники в Белгородском районе начнут проводить с 20 декабря

В вечернем прямом эфире глава Белгородского района Владимир Перцев сообщил, что новогодние утренники для детей школьного и детсадовского возраста начнут проводить уже с 20 декабря. Чтобы не организовывать массовое скопление людей, детские праздники будут проводить на протяжении десяти дней — до 30 декабря.