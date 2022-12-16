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На территории Белгородской области работает комиссия федеральных чиновников

Сегодня, 20:22
Фото: Соцсети губернатора области Вячеслава Гладкова
Вячеслав Гладков.
Комиссия уже посетила приграничные населённые пункты, который подвергаются обстрелу со стороны ВСУ. Об этом в соцсетях сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

На территории Белгородской области работает комиссия федеральных чиновников, которые уже посетили населённые пункты, подвергающиеся обстрелу.

Заехали к нашим парням, которые приняли решение стать добровольцами в отрядах самообороны или теробороны. Посмотрели, как идет боевое слаживание, как с ними работают профессиональные инструкторы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также чиновники вместе с Вячеславом Гладковым в формате ВКС обсудили ряд важных вопросов, которые в ближайшее время должны будут отработать. В число таких вопросов вошли:

– Помощь федерального центра по восстановлению после обстрелов жилья, дорог, школ, детских садов, ДК и учреждений здравоохранения;

– Компенсации потерь, причиненных региональным аграриям и бизнесу;

– Строительство новых учреждений здравоохранения, в первую очередь строительство больницы скорой медицинской помощи;

– Помощь в организации летнего отдыха для детей из приграничных территорий;

– Реализация новых инвестиционных проектов.

Глава региона пообещал рассказать белгородцам, как эти вопросы будут отработаны.

Последствия обстрела ВСУ приграничного белгородского района показали на видео
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#Александра Склярова#Общество#Операция на Украине#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Комиссия
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