На территории Белгородской области работает комиссия федеральных чиновников, которые уже посетили населённые пункты, подвергающиеся обстрелу.
Заехали к нашим парням, которые приняли решение стать добровольцами в отрядах самообороны или теробороны. Посмотрели, как идет боевое слаживание, как с ними работают профессиональные инструкторы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также чиновники вместе с Вячеславом Гладковым в формате ВКС обсудили ряд важных вопросов, которые в ближайшее время должны будут отработать. В число таких вопросов вошли:
– Помощь федерального центра по восстановлению после обстрелов жилья, дорог, школ, детских садов, ДК и учреждений здравоохранения;
– Компенсации потерь, причиненных региональным аграриям и бизнесу;
– Строительство новых учреждений здравоохранения, в первую очередь строительство больницы скорой медицинской помощи;
– Помощь в организации летнего отдыха для детей из приграничных территорий;
– Реализация новых инвестиционных проектов.
Глава региона пообещал рассказать белгородцам, как эти вопросы будут отработаны.