Можно ли белгородцам украсить территорию частного дома к Новому году?

В вечернем прямом эфире 15 декабря глава Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на интересующий белгородку вопрос: можно ли в такое время украшать территорию своего частного дома к Новому году? По её словам, многие торговые центры украсили свои здания к предстоящему празднику, и обычным жильцам хочется устроить праздник и в своём доме.
Губернатор ответил на вопрос положительно.
Конечно. Даже не просто можно, а нужно украшать, чтобы красоты было больше.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что в регионе с апреля действует «жёлтый» режим террористической опасности, в связи с которым запрещено запускать салюты и фейерверки, а также использовать петарды. В новогоднюю ночь власти также отказались от традиционного салюта и обдумывают запретить продажу пиротехники.