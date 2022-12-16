Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Можно ли белгородцам украсить территорию частного дома к Новому году?

Сегодня, 04:14
Фото: 1MI
Ёлочная игрушка.

Вячеслав Гладков рассказал, можно ли белгородцам украсить дом к Новому году

Губернатор области ответил на такой вопрос от белгородки в вечернем прямом эфире.

В вечернем прямом эфире 15 декабря глава Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на интересующий белгородку вопрос: можно ли в такое время украшать территорию своего частного дома к Новому году? По её словам, многие торговые центры украсили свои здания к предстоящему празднику, и обычным жильцам хочется устроить праздник и в своём доме.

Губернатор ответил на вопрос положительно.

Конечно. Даже не просто можно, а нужно украшать, чтобы красоты было больше.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что в регионе с апреля действует «жёлтый» режим террористической опасности, в связи с которым запрещено запускать салюты и фейерверки, а также использовать петарды. В новогоднюю ночь власти также отказались от традиционного салюта и обдумывают запретить продажу пиротехники.

Белгородцам отказали в новогоднем салюте: Фейерверки — после Победы!
Узнать подробнее
Читайте также:
Введут ли в Белгородской области запрет на продажу фейерверков?В Курской области запретили продажу и запуск фейерверковПятерых человек оштрафовали за запуск фейерверков в Белгородской областиБелгородцы украсили окна к Новому году снежинками, ёлочками и скотчем крест-накрест
#Александра Склярова#Общество#Новый год#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Украшения
Подпишитесь
В Белгородской области новый обстрел — разрушен жилой дом
Вчера, 14:49
Белгородцы хотят запретить иностранную музыку на местном радио
Вчера, 18:18
Стало известно время работы «Есенинского катка» в Белгороде
Вчера, 17:57
США ввели санкции против губернатора Белгородской области
Вчера, 19:51
Хлопки, режим ЧС, переселение: как изменилась жизнь белгородцев в 2022 году
Вчера, 08:30