Можно ли белгородцам украсить территорию частного дома к Новому году?

В вечернем прямом эфире 15 декабря глава Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на интересующий белгородку вопрос: можно ли в такое время украшать территорию своего частного дома к Новому году? По её словам, многие торговые центры украсили свои здания к предстоящему празднику, и обычным жильцам хочется устроить праздник и в своём доме.