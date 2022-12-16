Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Металлоинвест подтвердил лидерские позиции в рейтинге экологической открытости WWF

Сегодня, 09:59
Фото: Металлоинвест
Компания «Металлоинвест» заняла 3-е место в ежегодном рейтинге открытости экологической информации горнодобывающих и металлургических предприятий Всемирного фонда дикой природы (WWF) России в 2022 году, повторив свой прошлогодний результат.

Несмотря на то, что в этом году средний балл по отрасли существенно снизился, Металлоинвест не только сохранил, но и улучшил свою оценку с 1,667 до 1,713 пунктов.

Ежегодный рейтинг открытости экологической информации формируется на основании оценок воздействия на окружающую среду, экологического менеджмента и раскрытия информации. Он проводится с 2015 года, по инициативе WWF и при поддержке рейтингового агентства АКРА.

Рейтинг призван способствовать снижению нагрузки на окружающую среду, повышению эффективности использования природных ресурсов и ведению социально ответственного бизнеса в стране.

В Металлоинвесте действует Экологическая программа, рассчитанная до 2025 года. Ключевыми целями программы являются снижение выбросов в воздух на 7% и переход на замкнутые циклы водоснабжения.

Компания подтверждает свою приверженность утвержденной в 2021 году Климатической стратегии, согласно которой Металлоинвест планирует достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

Металлоинвест ежегодно публикует Единый отчет, включающий Годовой отчет и Отчет об устойчивом развитии, подготовленный на основе международных стандартов Global Reporting Initiative (GRI) и SASB.

В марте 2022 года Sustainalytics по результатам ежегодной переоценки ESG Risk Rating присвоил Компании 28 баллов, благодаря чему Металлоинвест занял 5-ое место из 155 компаний в отрасли.

В сентябре 2022 года ISS ESG повысил рейтинг Компании с уровня «С» до «С+», при максимальном текущем уровне для отрасли – «B».

В октябре Металлоинвест показал лучший результат среди всех компаний черной металлургии по итогам комплексного исследования агентства AK&M в области устойчивого развития и сохранения природы.

Также Компании присвоена высшая категория первого ESG-индекса российского бизнеса, представленного РБК совместно с рейтинговым агентством НКР.

 

Читайте также:
Программа Металлоинвеста признана лучшей на конкурсе корпоративных проектовМеталлоинвест реконструировал обжиговую машину на ОЭМКМеталлоинвест инвестировал в создание нового общественного пространства в Губкине
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Металлоинвест#Экологический рейтинг#Климат
Подпишитесь
Обстрел ВСУ под Белгородом: снаряд попал в здание школы
Сегодня, 07:16
Прокуратура направила предостережение белгородскому министру образования
Сегодня, 08:08
Утро в Белгороде и Шебекинском горокруге выдалось громким
Сегодня, 07:03
Куда жаловаться, если дороги завалило снегом?
Сегодня, 11:13
У беременной белгородки открылось кровотечение в поезде. Её госпитализировали в Туле
Сегодня, 10:45
В обстрелянной ВСУ школе под Белгородом находились директор и дежурные сотрудники
Сегодня, 12:12