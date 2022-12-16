Металлоинвест подтвердил лидерские позиции в рейтинге экологической открытости WWF

Несмотря на то, что в этом году средний балл по отрасли существенно снизился, Металлоинвест не только сохранил, но и улучшил свою оценку с 1,667 до 1,713 пунктов.
Ежегодный рейтинг открытости экологической информации формируется на основании оценок воздействия на окружающую среду, экологического менеджмента и раскрытия информации. Он проводится с 2015 года, по инициативе WWF и при поддержке рейтингового агентства АКРА.
Рейтинг призван способствовать снижению нагрузки на окружающую среду, повышению эффективности использования природных ресурсов и ведению социально ответственного бизнеса в стране.
В Металлоинвесте действует Экологическая программа, рассчитанная до 2025 года. Ключевыми целями программы являются снижение выбросов в воздух на 7% и переход на замкнутые циклы водоснабжения.
Компания подтверждает свою приверженность утвержденной в 2021 году Климатической стратегии, согласно которой Металлоинвест планирует достичь углеродной нейтральности к 2050 году.
Металлоинвест ежегодно публикует Единый отчет, включающий Годовой отчет и Отчет об устойчивом развитии, подготовленный на основе международных стандартов Global Reporting Initiative (GRI) и SASB.
В марте 2022 года Sustainalytics по результатам ежегодной переоценки ESG Risk Rating присвоил Компании 28 баллов, благодаря чему Металлоинвест занял 5-ое место из 155 компаний в отрасли.
В сентябре 2022 года ISS ESG повысил рейтинг Компании с уровня «С» до «С+», при максимальном текущем уровне для отрасли – «B».
В октябре Металлоинвест показал лучший результат среди всех компаний черной металлургии по итогам комплексного исследования агентства AK&M в области устойчивого развития и сохранения природы.
Также Компании присвоена высшая категория первого ESG-индекса российского бизнеса, представленного РБК совместно с рейтинговым агентством НКР.