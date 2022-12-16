Также глава региона поручил провести проверку работы снегоуборочной техники в муниципалитетах. В районах, в которых не успели набрать водителей, технику отберут и раздадут нуждающимся в них муниципалитетам. При этом губернатор подчеркнул, что не будет принимать жалоб от глав на нехватку техники. Известно, что в ноябре за неделю от жителей региона поступило 777 сообщений об отсутствии уборки снега и ремонта дорог.