Как сообщили «Бел.Ру» в администрации Белгорода, посыпка песко-соляной смесью и механическое разметание улично-дорожной сети города должно осуществляться в течение 6-12 часов с момента окончания снегопада. Продолжительность вывоза снега зависит от количества выпавших осадков, в среднем она занимает от 3 до 14 суток.
Уборкой улично-дорожной сети занимаются сотрудники МБУ «Управление Белгорблагоустройство». Отметим, что протяжённость улично-дорожной сети Белгорода составляет 564 км. Для неё было разработано семь маршрутов, которые охватывают практически все районы города для уборки. Наиболее протяжённый маршрут — 111 км, самый короткий — 29 км.
При снегопаде в первую очередь дороги посыпают песко-соляной смесью, затем производится механическое разметание снега и формирование снежных валов, после — снежную массу вывозят.
В течение 6-12 часов после окончания снегопада должны быть убраны заездные карманы и остановочные комплексы. За 4-15 часов, в зависимости от категории, очищают дороги общего пользования. Тротуары, пешеходные дорожки, служебные проходы, мостовые сооружения, стоянки, площадки для отдыха, скверы очищают в течение суток после снегопада.
В мэрии добавили, что в осенне-зимний период к уборке снега БГБ привлекает подрядные организации, а также увеличивает маршруты уборки при особо неблагоприятных погодных условиях.
После начала снегопада рабочие должны начинать чистить двор в течение 30 минут. За 60 минут управляющие компании расчищают пешеходные дорожки, входные группы, спуски и подъёмы. В течение двух часов должны быть прочищены междворовые проезды, а через четыре часа — парковки.
Все УК также создали базу автовладельцев, чтобы оповещать их о предстоящей расчитке.
Как сообщили «Бел.Ру» в мэрии, с 1 по 12 декабря в центральную диспетчерскую службу поступили 33 обращения с просьбой убрать снег. В управы письменных сообщений от белгородцев не поступало.
Напомним, что во время первых снегопадов в текущем году коммунальщики не успевали расчищать территории. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил главам районов лично отчитываться об уборке снега.
Также глава региона поручил провести проверку работы снегоуборочной техники в муниципалитетах. В районах, в которых не успели набрать водителей, технику отберут и раздадут нуждающимся в них муниципалитетам. При этом губернатор подчеркнул, что не будет принимать жалоб от глав на нехватку техники. Известно, что в ноябре за неделю от жителей региона поступило 777 сообщений об отсутствии уборки снега и ремонта дорог.
14 декабря после сильного снегопада в Белгороде сломалось четыре машины коммунальных служб. Всего за ночь 14 декабря в областном центре в уборке дорог и улиц от снега участвовали 95 единиц техники и 237 рабочих.
Отметим, что на контракты по уборке улиц Белгорода от снега в этом году потратили 23,5 млн рублей. В сентябре текущего года стало известно, что для организации уборки снега в области муниципалитеты должны привлечь 1201 единицу техники. Также муниципалитеты должны были заготовить 184 тыс. тонн песко-соляной смеси.
В Белгородской области разработали интерактивную карту уборки снега. Сервис позволяет отслеживать снегоуборочную технику в режиме реального времени. На карте отображаются местоположение и количество машин. Также можно увидеть количество очищенных километров дорог.
Известно, что для качественной работы сервиса в машинах должна быть установлена система ГЛОНАСС.
Жители Белгорода об отсутствии уборки снега могут сообщить по телефону центральной диспетчерской службы БГБ +7 (4722) 27-02-91. Также обращение можно остановить по телефону или письменно в управе.
Напомним, что в прошлом году чаще всего на не убранные от снега дворы жаловались жители Белгорода. Помимо этого, уборкой были недовольны жители Белгородского района, а также Губкинского и Старооскольского горокругов.