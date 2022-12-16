Горсовет сообщил о четырёх кандидатах на пост мэра Белгорода

Четвёртым кандидатом на пост мэра Белгорода стал директор ООО «ГрадъСервис» Евгений Сошенко. Заявление он подал в последний день — 16 декабря.
Таким образом, комиссия зарегистрировала четверых кандидатов на пост мэра Белгорода. Помимо Сошенко, это директор ООО «Сити-Бел» Владимир Бывшев, пенсионер Анатолий Лебединец, а также врио мэра Валентин Демидов.
Приём документов завершён. Сам конкурс состоится 26 декабря. Комиссия выберет не менее двух претендентов, которые представят программы социально-экономического развития Белгорода на сессии горсовета.
Имя нового мэра станет известно на внеочередной сессии 17 января.
Напомним, что аналогичный конкурс проводился и в декабре 2021 года. Тогда мэром стал Антон Иванов. На посту он продержался чуть меньше года: в конце октября он заявил об уходе с должности главы администрации.