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Горсовет сообщил о четырёх кандидатах на пост мэра Белгорода

Сегодня, 15:12
Фото: горсовет Белгорода
В последний день заявление подал директор ООО «ГрадъСервис» Евгений Сошенко. Сам конкурс состоится 26 декабря. Имя нового градоначальника объявят на внеочередной сессии горсовета 17 января.

Четвёртым кандидатом на пост мэра Белгорода стал директор ООО «ГрадъСервис» Евгений Сошенко. Заявление он подал в последний день — 16 декабря.

Таким образом, комиссия зарегистрировала четверых кандидатов на пост мэра Белгорода. Помимо Сошенко, это директор ООО «Сити-Бел» Владимир Бывшев, пенсионер Анатолий Лебединец, а также врио мэра Валентин Демидов.

Приём документов завершён. Сам конкурс состоится 26 декабря. Комиссия выберет не менее двух претендентов, которые представят программы социально-экономического развития Белгорода на сессии горсовета.

Имя нового мэра станет известно на внеочередной сессии 17 января.

Напомним, что аналогичный конкурс проводился и в декабре 2021 года. Тогда мэром стал Антон Иванов. На посту он продержался чуть меньше года: в конце октября он заявил об уходе с должности главы администрации.

Чем запомнился Антон Иванов на посту мэра Белгорода
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