«Если нужно — пойдём и в бой». В Белгородской области готовят тероборону

Организация, занимающаяся подготовкой бойцов теробороны, ставит перед собой следующие задачи: поддерживать порядок на территории региона и патрулировать жизненно важные объекты. Есть и третья задача — последняя в списке, но не последняя по значимости.
Если наступит время «Ч», то мы будем готовы взять оружие и защищать нашу землю.
Референт губернатора по вопросам добровольничества Артур Чигринов
Занятия проводят уже два месяца. Первоначальная подготовка практически завершилась: сейчас идёт процесс «слаживания» взводов. Тех, кто не служил, учили всему с нуля. Те, кто поопытнее, уже патрулируют мосты и путепроводы.
Главное в бою — это выжить. Мы учим тому, как действовать, если накрыло огнём или взрывом. Взаимодействие очень важно. Поэтому мы отрабатываем боевыми «двойками» и «тройками» отход, наступление, оборону. Ну и, конечно же - медицинская подготовка, минное дело. Мы смотрим, чтобы не было закладок, проникновений на территорию области. Первостепенная задача — чтобы человек был готов. Но, если нужно, то мы и в бой пойдём.
Артур Чигринов
В тероборону попасть может любой желающий, обратившись в органы местной власти. Как сообщил Чигринов, занятия в основном проходят по вечерам в выходные дни, но иногда приходится отпрашиваться с работы. Что касается ограничений по приёму, то их, по сути, никаких и нет: как по возрасту, так и по здоровью.
Принимаем всех добровольно. Написал заявление — и добро пожаловать. Но всех проверяем через МВД: чтобы знать, кто это, откуда он, как он. Разные люди бывают. Никакого медицинского заключения не нужно. И, если всё нормально, зачисляешься. Средний возраст ребят — порядка 30 лет.
Артур Чигринов