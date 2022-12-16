«Если нужно — пойдём и в бой». В Белгородской области готовят тероборону

В тероборону попасть может любой желающий, обратившись в органы местной власти. Как сообщил Чигринов, занятия в основном проходят по вечерам в выходные дни, но иногда приходится отпрашиваться с работы. Что касается ограничений по приёму, то их, по сути, никаких и нет: как по возрасту, так и по здоровью.