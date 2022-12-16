Двоих белгородцев задержали за хищение более 27 млн рублей на возмещении НДС

Сотрудники ФСБ и Следкома России по Белгородской области задержали экс-начальника отдела областного УФНС и сотрудника компании «Добрыня».
По нашим данным, они выкрали более 27 млн рублей из федерального бюджета. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
Напомним, ранее Сергея Фуглаева приговорили к трём годам и восьми месяцам колонии общего режима за фиктивный оборот объектов недвижимости. До этого осудили его старшего брата Анатолия Фуглаева. Оба брата сейчас отбывают наказания в колонии.