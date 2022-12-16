Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Бойцов белгородской теробороны учат бороться с беспилотниками

Сегодня, 14:45
Фото: Артём Черненко / Bel.ru
Как рассказал референт губернатора по вопросам добровольничества Артур Чигринов, вопрос летательных беспилотных аппаратов разбирается на курсах подготовки теробороны отдельно.

По словам Артура Чигринова, помимо боевой и медицинской подготовок бойцы теробороны также получают инструктаж по борьбе с беспилотниками.

Особое внимание уделяем квадрокоптерам, которые сейчас везде летают. Объясняем, как уклониться, куда бежать, что делать, если вдруг он засёк. Условия ведения боевых действий меняются ежедневно. И чем больше человек будет знать, тем больше он будет понимать, как вести себя в опасной ситуации.
Артур Чигринов

Занятия по подготовке теробороны Белгородской области идут уже второй месяц. Подробнее о том, как добровольцев готовят следить за порядком в регионе, — в материале «Бел.Ру».

«Если нужно — пойдём и в бой». В Белгородской области готовят тероборону
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители Старого Оскола хотят идти добровольцами в части теробороныВ Севастополе поддержали идею создания теробороны по примеру Белгородской областиБелгородские батальоны теробороны не станут вооружать
#Артем Черненко#Общество#Эксклюзив#Операция на Украине#Белгородская область#Артур Чигринов#Тероборона#Беспилотники#Квадракоптеры
Подпишитесь
«Если нужно — пойдём и в бой». В Белгородской области готовят тероборону
Сегодня, 14:25
Прокуратура направила предостережение белгородскому министру образования
Сегодня, 08:08
Обстрел ВСУ под Белгородом: снаряд попал в здание школы
Сегодня, 07:16
Горсовет сообщил о четырёх кандидатах на пост мэра Белгорода
Сегодня, 15:12
Открытие ёлки, Рождественская ярмарка, зарядка с чемпионом: афиша на выходные
Сегодня, 14:56
В обстрелянной ВСУ школе под Белгородом находились директор и дежурные сотрудники
Сегодня, 12:12