Бойцов белгородской теробороны учат бороться с беспилотниками

По словам Артура Чигринова, помимо боевой и медицинской подготовок бойцы теробороны также получают инструктаж по борьбе с беспилотниками.
Особое внимание уделяем квадрокоптерам, которые сейчас везде летают. Объясняем, как уклониться, куда бежать, что делать, если вдруг он засёк. Условия ведения боевых действий меняются ежедневно. И чем больше человек будет знать, тем больше он будет понимать, как вести себя в опасной ситуации.
Артур Чигринов
Занятия по подготовке теробороны Белгородской области идут уже второй месяц. Подробнее о том, как добровольцев готовят следить за порядком в регионе, — в материале «Бел.Ру».