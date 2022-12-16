Белгородское УМВД капитально отремонтирует здание автопарка за 14 млн рублей

УМВД России по Белгородской области ищет подрядчика для выполнения капитального ремонта здания, расположенного в Белгороде на улице Красноармейской, 2. Судя по адресу, в этом помещении находится автопарк ведомства. На ремонт УМВД России по Белгородской области готово потратить 14 410 700 рублей (средства федерального бюджета).
Согласно документам закупки, подрядчику необходимо усилить и восстановить основные несущие строительные конструкции здания: колонны, балки перекрытия, плиты перекрытия. Также проектом предусмотрена отделка помещений современными материалами, окраска стен моющейся красной на водной основе. Кроме того, в здании заменят входные двери и ворота, капитально отремонтируют кровлю.
Подрядчика определят в ходе электронного аукциона 19 декабря. Работы пройдут с 23 января до 15 ноября 2023 года.