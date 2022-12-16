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Белгородское УМВД капитально отремонтирует здание автопарка за 14 млн рублей

Сегодня, 14:52
Фото: yandex.ru/maps
Лот на выполнение работ появился на госзакупках.

УМВД России по Белгородской области ищет подрядчика для выполнения капитального ремонта здания, расположенного в Белгороде на улице Красноармейской, 2. Судя по адресу, в этом помещении находится автопарк ведомства. На ремонт УМВД России по Белгородской области готово потратить 14 410 700 рублей (средства федерального бюджета).

Согласно документам закупки, подрядчику необходимо усилить и восстановить основные несущие строительные конструкции здания: колонны, балки перекрытия, плиты перекрытия. Также проектом предусмотрена отделка помещений современными материалами, окраска стен моющейся красной на водной основе. Кроме того, в здании заменят входные двери и ворота, капитально отремонтируют кровлю.

Подрядчика определят в ходе электронного аукциона 19 декабря. Работы пройдут с 23 января до 15 ноября 2023 года.

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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Госзакупки#Белгород#Ремонт#УМВД России по Белгородской области#Гаражи
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