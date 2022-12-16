Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Белгородские школьники ушли на дистант: Грипп очень тяжёлый

Сегодня, 21:09
Фото: 1MI

Белгородскую область накрыла тяжёлая форма гриппа

Не все родители остались довольны дистанционным обучением из-за гриппа.

Во время своего вечернего прямого эфира к Вячеславу Гладкову обратилась Елена из Старого Оскола. Женщина недоумевает, почему школьников перевели на дистанционное обучение из-за гриппа, когда дети только вышли с больничных и классы наполнились вновь. Старооскольчанка поинтересовалась — возможно ли ввести карантин в отдельных классах?

Но, по словам губернатора, такое решение сейчас неправильным: грипп очень тяжёлый. А введение дистанционки исходило из рекомендаций Роспотребнадзора.

К сожалению, количество заболевших большое. Посоветовавшись с Роспотребнадзором, приняли решение ввести в четырёх муниципалитетах дистанционное обучение в школах для того, чтобы обезопасить наших с вами детей. Грипп очень тяжёлый.
Вячеслав Гладков, губернатор

15 декабря мы писали, что жители Староосколького округа стали болеть гриппом и ОРВИ в три раза чаще: инфекция пошла на подъём.

В четырёх районах Белгородской области школьников перевели на дистант из-за гриппа
Узнать подробнее
#Грипп#Дистант#Школьники#Алина Харина#Белгородская область#Старый Оскол#Вячеслав Гладков#Губернатор#Новости Старого Оскола#Медицина#Образование
Подпишитесь
В Белгородской области новый обстрел — разрушен жилой дом
Сегодня, 14:49
Белгородцы хотят запретить иностранную музыку на местном радио
Сегодня, 18:18
Стало известно время работы «Есенинского катка» в Белгороде
Сегодня, 17:57
Белгородцам отказали в новогоднем салюте: Фейерверки — после Победы!
Сегодня, 17:06
США ввели санкции против губернатора Белгородской области
Сегодня, 19:51
Хлопки, режим ЧС, переселение: как изменилась жизнь белгородцев в 2022 году
Сегодня, 08:30