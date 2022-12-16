Белгородские школьники ушли на дистант: Грипп очень тяжёлый

Во время своего вечернего прямого эфира к Вячеславу Гладкову обратилась Елена из Старого Оскола. Женщина недоумевает, почему школьников перевели на дистанционное обучение из-за гриппа, когда дети только вышли с больничных и классы наполнились вновь. Старооскольчанка поинтересовалась — возможно ли ввести карантин в отдельных классах?
Но, по словам губернатора, такое решение сейчас неправильным: грипп очень тяжёлый. А введение дистанционки исходило из рекомендаций Роспотребнадзора.
К сожалению, количество заболевших большое. Посоветовавшись с Роспотребнадзором, приняли решение ввести в четырёх муниципалитетах дистанционное обучение в школах для того, чтобы обезопасить наших с вами детей. Грипп очень тяжёлый.
Вячеслав Гладков, губернатор
15 декабря мы писали, что жители Староосколького округа стали болеть гриппом и ОРВИ в три раза чаще: инфекция пошла на подъём.