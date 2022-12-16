Белгородские школьники ушли на дистант: Грипп очень тяжёлый

Во время своего вечернего прямого эфира к Вячеславу Гладкову обратилась Елена из Старого Оскола. Женщина недоумевает, почему школьников перевели на дистанционное обучение из-за гриппа, когда дети только вышли с больничных и классы наполнились вновь. Старооскольчанка поинтересовалась — возможно ли ввести карантин в отдельных классах?