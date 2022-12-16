Атаман со Ставрополья требует проверки из-за передела КМВ

Основанием для подготовки обращения атамана послужило решение Гагаринского суда Москвы, которое было принято еще в августе 2022 года по иску Генпрокуратуры РФ. Как сообщал NewsTracker, речь шла о конфликте вокруг 1763 объектов недвижимости (здравницах, питьевых бюветах, гостиницах и т. д.) в составе 59 имущественных комплексов. Надзорное ведомство требовало тогда признать приватизацию всех этих объектов незаконной и вернуть их государству. В качестве ответчиков по делу выступали 106 лиц, многие из которых сегодня являются собственниками санаториев.