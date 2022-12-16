Атаман со Ставрополья требует проверки из-за передела КМВ

В своем обращении на имя Генерального прокурора РФ и президента РФ Владимира Путина он просил проверить действия некоторых чиновников и бизнесменов. Об этом пишет newstracker.ru.
Основанием для подготовки обращения атамана послужило решение Гагаринского суда Москвы, которое было принято еще в августе 2022 года по иску Генпрокуратуры РФ. Как сообщал NewsTracker, речь шла о конфликте вокруг 1763 объектов недвижимости (здравницах, питьевых бюветах, гостиницах и т. д.) в составе 59 имущественных комплексов. Надзорное ведомство требовало тогда признать приватизацию всех этих объектов незаконной и вернуть их государству. В качестве ответчиков по делу выступали 106 лиц, многие из которых сегодня являются собственниками санаториев.
Тогда участники рынка санаторно-курортных услуг осудили этот процесс. По их общему мнению, деприватизация такого количества объектов просто обрушит инфраструктуру Кавминвод, при этом несколько десятков санаториев могут закрыться, а тысячи человек потеряют работу. Лица, участвующие в процессе, также указывали на нарушения, допущенные в решении Гагаринского суда.
Как считает атаман, дело изобилует “нестыковками”, что говорит об одном: иск и решение по нему готовились второпях. Более того, в желании поскорее деприватизировать курортные объекты Попов видит направленную диверсию, цель которой - дестабилизировать экономику Ставропольского края.
Попов отмечает, что передел сфер бизнеса в КМВ может быть следствием конфликта между спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым. При этом на стороне Матвиенко - ее сын, петербургский предприниматель Сергей Матвиенко, а также сенатор от Ставропольского края, представитель влиятельного кавминводского семейства Михаил Афанасов.
Однако среди санаториев, которые Генпрокуратура требует вернуть государству, нет объектов, управляемых Афанасовым либо его семьей. До этого говорилось, что Сергей Матвиенко намерен контролировать половину минеральных скважин региона.
В этой связи Попов считает, что под видом межэлитного конфликта и рядового передела собственности в Кавминводах идет подрыв основ государственности, так как время судебного процесса совпало с событиями, происходящим на Украине.