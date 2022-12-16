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800 млн рублей нужно на завершение ремонта территории у «Были» в Старом Осколе

Сегодня, 06:46
Фото: кадр из видео "9 канал Старый Оскол"
Новый год площадь Победы в Старом Осколе встретит частично обновленной. Подрядчики успели в срок завершить основные работы по преображению прогулочной территории одного из первых микрорайонов «новой части» города — Жукова.

Здесь заменили коммуникации, теплотрассу, кабельные линии. Траншеи закопали, уложили облицовочную плитку, установили опоры освещения. Площадь нарядили новогодней иллюминацией и смонтировали городскую ёлку, сказочные домики.

Правда, строители окончательно  не ушли. Они завершают облицовку фасада бывшего кинотеатра «Быль». Это помещение отдали под арт-резиденцию. Его отремонтируют и откроют позже.

Большая переделка одного из самых популярных прогулочных мест в Старом Осколе длится уже пару лет. Неоднократно проект браковали горожане на публичных слушаниях. Больше всего граждане вступались за сохранность зеленых насаждений. Так как архитекторы покушались на реликтовые сосны.

Кстати, в итоге не все деревья удалось сохранить.

На изменения в плане реставрации территории уходило время и как следствие тормозился процесс ремонта.

Аккурат к новому году первый этап грандиозной стройки завершился. Он обошёлся в 90 млн рублей.

В течение двух недель подрядчика проверят на качество работ. В случае изъянов он устранит недоделки по гарантии. По весне запланировано продолжение преображения прогулочной зоны. Местная власть подсчитала, что на него потребуется  почти 800 млн рублей.

 
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#Татьяна Панарина#Город#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Быль#Ремонт
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