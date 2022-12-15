Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Знак «Доброволец Белгородчины» получили 74 волонтёра

Сегодня, 07:38
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Церемония вручения почётных знаков состоялась накануне в «Белгород-Арене». Среди награждённых — «Святое Белогорье против детского рака», активисты «Скорой молодёжной помощи» и серебряные волонтёры, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В «Белгород-Арене» министр образования региона Андрей Милёхин вручил активистам и организациям, участвующим в добровольческой деятельности, почётный знак «Доброволец Белгородчины». Среди награждённых — бизнесмены, руководители организаций и белгородцы, оказывающие гуманитарную помощь военнослужащим и их семьям.

Почётный знак получили и добровольческие организации «со стажем»: межрегиональная общественная организация помощи тяжелобольным детям «Святое Белогорье против детского рака», активисты «Скорой молодёжной помощи», а также серебряные волонтёры, волонтёры-медики, волонтёры культуры.

В Белгородской области с начала спецоперации количество занимающихся волонтёрской деятельностью выросло в пять раз — более 700 тысяч человек.

В регионе работают более 800 добровольческих объединений. «10 круг», «Солдатский привал», «Брёвна31» — они появились в этом году и оказывают необходимую помощь беженцам и военнослужащим.

Кто получит первый почётный знак «Доброволец Белгородчины»?
Узнать подробнее
Читайте также:
Для нас главное — человек: как в Белгороде волонтёры помогают беженцамБелгородские волонтёры встречали эвакуированных до двух часов ночиВолонтёр помогла белгородцам найти пропавшую бабушку
#София Чугай#Общество#Белгородская область#Награждение#Почётный знак#Добровольцы#Волонтёры
Подпишитесь
В четырёх районах Белгородской области школьников перевели на дистант из-за гриппа
Вчера, 16:26
Многие переживают кризис идентичности: психолог — о состоянии белгородцев в 2022 году
Вчера, 14:55
За чьи деньги в укрытия Белгородской области приобретаются аптечки?
Вчера, 18:41
В Белгородской области найдут водителя, который протащил собаку по асфальту
Вчера, 20:20
В Белгородской области соцвыплаты за январь перечислят досрочно
Сегодня, 04:25
Ученикам школ на ремонте утвердили компенсацию за проезд, но она им пока не положена
Сегодня, 07:18