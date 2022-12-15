Знак «Доброволец Белгородчины» получили 74 волонтёра

В «Белгород-Арене» министр образования региона Андрей Милёхин вручил активистам и организациям, участвующим в добровольческой деятельности, почётный знак «Доброволец Белгородчины». Среди награждённых — бизнесмены, руководители организаций и белгородцы, оказывающие гуманитарную помощь военнослужащим и их семьям.
Почётный знак получили и добровольческие организации «со стажем»: межрегиональная общественная организация помощи тяжелобольным детям «Святое Белогорье против детского рака», активисты «Скорой молодёжной помощи», а также серебряные волонтёры, волонтёры-медики, волонтёры культуры.
В Белгородской области с начала спецоперации количество занимающихся волонтёрской деятельностью выросло в пять раз — более 700 тысяч человек.
В регионе работают более 800 добровольческих объединений. «10 круг», «Солдатский привал», «Брёвна31» — они появились в этом году и оказывают необходимую помощь беженцам и военнослужащим.