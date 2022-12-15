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Железнодорожный переезд в Белгороде на время закроют из-за ремонта

Сегодня, 09:55
Фото: 1MI
С вечера 15 декабря по утро следующего дня в районе перегона Белгород Сумской — разъезд 134 км пройдёт ремонт, предупреждает мэрия.

На 144-м км перегона Белгород Сумской — разъезд 134 км на пересечении с Кашарским проездом временно ограничат движение через железнодорожный переезд. Причина — ремонт заграждений.

Ограничение будет действовать с 20:00 15 декабря до 08:00 16 декабря.

При этом, отмечает мэрия, схема организации движения не изменится: пропуск транспорта через железнодорожный переезд будет производиться по одной полосе.

Напомним, что железнодорожный переезд на улице Горького в Белгороде планируют открыть в следующем году. На данный момент над проектом работают.

Переезд на ж/д путях на улице Горького в Белгороде собираются открыть в 2023 году
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#София Чугай#Город#Новости Белгорода#Белгород#Ж/д переезд#Ограничение движения#Ремонт
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