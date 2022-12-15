Железнодорожный переезд в Белгороде на время закроют из-за ремонта

На 144-м км перегона Белгород Сумской — разъезд 134 км на пересечении с Кашарским проездом временно ограничат движение через железнодорожный переезд. Причина — ремонт заграждений.
Ограничение будет действовать с 20:00 15 декабря до 08:00 16 декабря.
При этом, отмечает мэрия, схема организации движения не изменится: пропуск транспорта через железнодорожный переезд будет производиться по одной полосе.
Напомним, что железнодорожный переезд на улице Горького в Белгороде планируют открыть в следующем году. На данный момент над проектом работают.