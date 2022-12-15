Занозины не сдаются: в новогодние праздники на START выйдет сериал «Против всех»

- Мне казалось, что я совсем не похожа на сельского жителя. Все, что связано с радостями сельского быта, не может быть применено ко мне как к актрисе. Тем не менее я научилась доить корову и, как мне кажется, довольно убедительно смотрелась во всех хозяйственных сценах. Мне очень нравится двойственность моей героини: с одной стороны, она – бывшая королева красоты, мечтающая о хорошей жизни, с другой – Вася вынуждена жить в простецких условиях, быть фермершей. При этом она искренне любит каждого члена своей немного странной семьи.