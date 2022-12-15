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Воробьев рассказал о новогодних мероприятиях в Подмосковье

Сегодня, 13:05
Фото: Пресс-служба Правительства МО
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью радио Sputnik рассказал о том, как идет подготовка к Новому году. Масштабного празднования в области не будет.

Для отдыха в предстоящие новогодние праздники полностью готовы на сегодняшний день парки, музеи и отельные комплексы. Воробьев сообщил о том, что в регионе откроют тематические выставки и организуют целый ряд спортивных мероприятий, сообщает riamo.ru.

«Что касается салютов или фейерверков, то у нас в области их не будет. Хотя мы, конечно, не можем запретить это делать какой-то отдельно взятой семье в отдельно взятом доме, — отметил губернатор Московской области. — Будет большое количество мероприятий для детей, елки в муниципалитетах. В „Крокусе“ пройдет интересное представление для всех детей военнослужащих, всех будут ждать подарки. 6,5 тысячи человек вмещает этот большой зал».

Детям, проживающим в Херсоне, Запорожье и ЛДНР, посвятят в уходящем году традиционную акцию «Стань Дедом Морозом!» В детдомах в новых российских регионах в настоящее время живут 1200 детей. У всех желающих есть возможность сделать им новогодние подарки благодаря порталу «Добродел».

На недавней пресс-конференции в информагентстве ТАСС руководитель регионального минкульта Василий Кузнецов рассказал о том, какой будет праздничная программа текущего зимнего сезона. В этом году главный акцент будет сделан на более камерный формат и на мероприятия для семей.

Муниципальные театры продемонстрируют публике около 300 новогодних спектаклей, а государственные — не менее 100 представлений. Подмосковные дома культуры проведут свыше трех тысяч мероприятий, ориентированных преимущественно на семьи с детьми.

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