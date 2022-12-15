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В Старом Осколе 70 тысяч человек остались без горячей воды на сутки

Сегодня, 12:50
Фото: 1MI
Горячую воду в квартирах на территории всего «нового города» отключили из-за аварии сетей муниципального «Водоканала». 70 тысяч старооскольцев северо-восточной части Старого Оскола ждали ремонта магистрального водопровода почти сутки.

Течь обнаружили около 10 утра 14 декабря. Сначала ремонтировали без перекрытия канализационной ветки. К более радикальным мерам перешли, когда выяснили, что неисправность на узле между двух коллекторов и без временного ограничения подачи горячей воды в квартиры не обойтись. Подачу воды перекрыли в многоэтажки половины Старого Оскола. Декабрьское латание сетей водоснабжения и водоотведения завершилось меньше, чем за сутки.

Напомним, что коммунальное предприятие переживает не простое время. Ряд лет его пытаются модернизировать. Но дальше разговоров и назначения новых руководителей дела не идут.

Последние подвижки произошли минувшей осенью. В ноябре текущего года. Руководить предприятием стал очередной директор. Эти обязанности возложили на бывшего главного энергетика «Водоканала»  Игоря Терещенко. А в сентябре  старооскольские власти  решили передать всё имущество МУП «Старооскольский водоканал» из муниципальной собственности в государственную. 

Мы писали ранее, что сейчас у МУПа переходный период.
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#Татьяна Панарина#Город#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Авария на трубопроводе#Старооскольцы остались без воды#ЖКХ
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