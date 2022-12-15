В Старом Осколе 70 тысяч человек остались без горячей воды на сутки

Течь обнаружили около 10 утра 14 декабря. Сначала ремонтировали без перекрытия канализационной ветки. К более радикальным мерам перешли, когда выяснили, что неисправность на узле между двух коллекторов и без временного ограничения подачи горячей воды в квартиры не обойтись. Подачу воды перекрыли в многоэтажки половины Старого Оскола. Декабрьское латание сетей водоснабжения и водоотведения завершилось меньше, чем за сутки.

Напомним, что коммунальное предприятие переживает не простое время. Ряд лет его пытаются модернизировать. Но дальше разговоров и назначения новых руководителей дела не идут.

Последние подвижки произошли минувшей осенью. В ноябре текущего года. Руководить предприятием стал очередной директор. Эти обязанности возложили на бывшего главного энергетика «Водоканала» Игоря Терещенко. А в сентябре старооскольские власти решили передать всё имущество МУП «Старооскольский водоканал» из муниципальной собственности в государственную.